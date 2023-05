Aktualisiert am

Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof Bild: dpa

Die Polizei vor der Bundeswehr, Adidas und BMW: So lautet die Top-Vier-Liste der begehrtesten Arbeitgeber im diesjährigen „Schülerbarometer“ des Marktforschungsinstituts Trendence. Exakt diese Reihenfolge hatte auch die Studie aus dem Jahr 2022 ergeben. Gefragt wurden die Schüler, bei welchen maximal drei Arbeitgebern sie sich am ehesten bewerben würde. Auch auf den Plätzen weiter hinten gab es kaum Verschiebungen. Den größten Sprung nach vorne machte Aldi mit einer Verbesserung von Platz 35 auf Platz 22.

Trendence veröffentlicht die Rangliste seit dem Jahr 2006. Die Befragung für die diesjährigen Studie lief von April 2022 bis Januar 2023. Teilgenommen haben 34.234 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 8 bis 13.

Ihr Durchschnittsalter betrug 16,6 Jahre, 35,7 Prozent hatten zum Befragungsreitzaum das Ziel, Abitur zu machen, 38,6 Prozent strebten die mittlere Reife an, 15,8 Prozent einen Hauptschulabschluss und 9,9 Prozent die Fachhochschulreife. Die Ergebnisse lagen der F.A.Z. vorab vor.

Über die Branchen hinweg bleibt der öffentliche Sektor am beliebtesten. 36,2 Prozent der Befragten gaben an, sich bei Arbeitgebern aus diesem Bereich am ehesten bewerben zu wollen. Dies entspricht jedoch einem Rückgang (minus 0,5 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr und ist deutlich weniger als noch 2021 (43,8 Prozent).

Am deutlichsten zulegen (plus 2 Prozent) konnte der Handel; 24,3 Prozent der Befragten können sich vorstellen, sich dort zu bewerben. 2021 lag dieser Wert noch bei 15,3 Prozent. Damit kommt die weiterhin besonders unter Jungen beliebte Autoindustrie nur noch auf den dritten Platz im Branchenvergleich. 22,9 Prozent bedeuten ein leichtes Minus von 0,6 Prozent. Ein Rückgang in der Beliebtheit vergleichbar mit jenem des öffentlichen Sektors zeigt sich hier aber nicht: 2021 ergab die Studie für die Autoindustrie einen Wert von 19,9 Prozent.