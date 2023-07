Aktualisiert am

Wenn es zu Mobbing, verbaler Gewalt und Schlimmerem kommt, winden sich manche Schulleiter gern aus der Verantwortung. Mit fatalen Folgen für die Kinder. Es fehlt an guten Konzepten. Ein Gastbeitrag.

Schon in der Grundschule: Anti-Mobbing-Training ist inzwischen für alle Altersstufen nötig. Bild: Laif

Marvin, 14 Jahre, ist von massivem Mobbing betroffen. Fünf Jungs aus seiner Klasse beneiden ihn um die glänzenden Noten, um Handy und „Klamotten“. Marvin bemüht sich wochenlang, die Zudringlichkeiten zu ignorieren. Als sie in körperliche Attacken eskalieren, geht er zur Direktorin und bittet um Abhilfe. Tags darauf erscheint sie in der Klasse, unterbricht den Unterricht, lässt die Belästiger aufstehen und liest dabei ihre Namen von einem Zettel ab. Mit der lautstarken Ermahnung „Ab jetzt herrscht Ruhe!“ lässt sie die Klasse in Aufruhr zurück. Die Peiniger halten die befohlene „Ruhe“ auf dem Schulgelände ein und verlegen ihr Tun gegen die „Petze“ auf den Schulweg. Marvin informiert jetzt die Eltern, und der Vater verabredet ein Gespräch mit der Schulleiterin.

Die Direktorin ist zufrieden, dass Marvin in der Schule unbehelligt ist, und erklärt, was auf dem Schulweg geschehe, sei Privatsache und „vom pädagogischen Auftrag der Schule nicht gedeckt“. Die Schüler seien jetzt 14 Jahre alt und damit reif genug, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln. Der Vater weist darauf hin, dass das Mobben doch unmittelbar mit der Schule zusammenhänge und der Austragungsort der Aggression zweitrangig sei. Er erwägt, das Jugendamt einzuschalten.