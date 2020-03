Kultusministerkonferenz : Abiturprüfungen sollen in allen Bundesländern stattfinden

Aktualisiert am

Abiturprüfungen sollen in allen Bundesländern stattfinden

Mit Hilfsmitteln aller Art: Rostocker Schüler beim Englisch-Abitur in diesem Frühjahr Bild: ZB

Die Abiturprüfungen sollen ungeachtet der Corona-Krise wie geplant stattfinden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Absage von Prüfungen nicht notwendig, erklärte die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz der Minister. Die Schüler könnten in diesem Schuljahr ihre Abschlüsse erwerben.

Die Länder gehen bislang sehr unterschiedlich mit der Frage um, wie die Schüler das Abitur angesichts der Corona-Pandemie erlangen können. So begannen beispielsweise in Hessen und Rheinland-Pfalz bereits die Abiturprüfungen, während Bayern und Baden-Württemberg die Prüfungen verschoben.

Auf zum Teil offenen Widerspruch stieß der Vorstoß aus Schleswig-Holstein, womöglich auf Abschlussprüfungen zu verzichten. So kritisierte der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU): „Wer ohne Abstimmung mit den anderen Bundesländern vorprescht, gräbt dem Bildungsföderalismus ein Grab und macht die Kultusministerkonferenz überflüssig.“

Lehrerverbände appellierten an die Länder, eine gemeinsame Linie für die Abiturprüfungen zu finden. „Wir brauchen Fairness, Transparenz und möglichst viel Chancengleichheit für alle Abiturienten in allen Bundesländern - gerade auch in der jetzigen Sondersituation“, erklärte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands (DPhV), Susanne Lin-Klitzing. Sie erwarte ein abgestimmtes Handeln zwischen den Kultusministern.

Die Kultusminister seien zugegebenermaßen in einer Sondersituation, räumte die DPhV-Vorsitzende ein. Doch gerade deshalb müssten sie jetzt zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Dabei spiele der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Für reguläre und mögliche verschobene Abiturabschlussprüfungen bleibe Zeit bis in den Juni. Sie müssten deshalb jetzt noch nicht zu alternativen Lösungen greifen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, kritisierte die unterschiedlichen Herangehensweisen der Länder. „Was wir erleben, ist Chaos pur“, sagte er dem Norddeutschen Rundfunk. Vor allem in dieser Ausnahmesituation sei es wichtig, dass sich die Bundesländer eng abstimmten. Es sei unverantwortlich, dass einzelne Bundesländer in dieser Frage vorpreschten. Durch unterschiedliche Regelungen würde sich auch ein Gerechtigkeitsproblem ergeben.