Der Kita-Ausbau hat die Zahl der Erzieherinnen in eineinhalb Jahrzehnten verdoppelt. Mehr Menschen arbeiten in der frühen Bildung als in der Autoindustrie. Aber der Personalmangel wird bis Ende des Jahrzehnts zum Engpass.

Wer passt auf uns auf? Kinder spielen in einer Kita in Hildesheim. Bild: Kai Nedden

Mehr als fünfzig Anmeldungen verschickte Anne Rübsam-Rivierre auf der Suche nach einem Kita-Platz für ihr erstes Kind. Die Berlinerin stand unter Stress. „Mein damaliger Chef gehörte zur alten Schule. Er hatte null Verständnis dafür, dass sich mit Kindern auch das Arbeitsleben ändert“, erinnert sie sich. „Aber meckern und jammern hilft ja nicht weiter.“ Also beschloss die damalige Projekt- und Eventmanagerin, das Problem an der Wurzel zu packen und selbst Kinderbetreuung anzubieten: Work’n’Kid hilft Eltern, Job und Kind unter einen Hut zu bringen.

Im Berliner Kiez Friedrichshain bietet Anne Rübsam-Rivierre Coworking mit Kinderbetreuung an. Derzeit sind es sechs Plätze, die Eltern stunden- oder auch tageweise nutzen. Geöffnet hat Work’n’Kid von 9 bis 18 Uhr. Der Arbeitsplatz mit Kinderbetreuung durch geschultes Personal kostet sagenhafte 15 Euro netto in der Stunde. „Das funktioniert nur durch Quersubventionierung. Wir bieten unsere Räume auch für Veranstaltungen an und organisieren selbst Events“, erläutert die 42 Jahre alte Geschäftsführerin.

Um staatliche Zuschüsse für ihr Geschäftsmodell bemühte sich die Berlinerin bislang vergeblich. Work’n’Kid passt nicht in das Finanzierungsraster von Kinderbetreuungseinrichtungen. „Kurzsichtig und ungerecht“ sei das, findet Anne Rübsam-Rivierre. „Wir helfen Müttern und Vätern, die einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung haben, den der Staat aber nicht für alle einlösen kann.“ Gerne würde sie ihr Betreuungsangebot auf andere Berliner Kieze ausweiten. „Der Bedarf ist da. Aber wegen der hohen Mieten- und Immobilienpreise können wir uns keine zusätzlichen Räume leisten.“

Die Betreuungsquote steigt – doch reicht das?

In Berlin fehlen in diesem Jahr 17.000 Kitaplätze, schreibt die Bertelsmann-Stiftung. Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie widerspricht. „Wir können die Berechnung so nicht nachvollziehen“, teilt eine Sprecherin mit. „Fehlende Kitaplätze sind in Berlin nicht zu verzeichnen.“ Aktuell würden 187.238 Plätze angeboten, davon seien 176.049 belegt. „Das entspricht einer Auslastungsquote von 93,9 Prozent“, rechnet sie vor.

Gibt es also gar keine Betreuungsnot – oder nur in den besonders beliebten Bezirken? Werden Wünsche anspruchsvoller Eltern, etwa an die Wohnortnähe oder die pädagogische Ausrichtung, zur Kita-Krise aufgebauscht? Dagegen spricht, dass auch Berlin die Zahl der Betreuungsplätze weiter erhöhen will – bis zum Kita-Jahr 2025/2026 soll in der Hauptstadt die Marke 200.000 erreicht werden.

Untätigkeit beim Kita-Ausbau kann man der Politik schwerlich vorwerfen. Hunderttausende neuer Plätze wurden in den vergangenen Jahren geschaffen. Die Betreuungsquote habe sich seit 2008 im Bundesdurchschnitt von 17,6 Prozent auf 35 Prozent im Jahr 2020 fast verdoppelt, schreibt das Bundesfamilienministerium. Aber das reicht eben nicht.

Oft wird dann auf Angaben der Bertelsmann-Stiftung verwiesen, wonach bundesweit rund 384.000 Plätze fehlten. Die zugrundeliegenden Berechnungen seien allerdings „methodisch schwierig“, heißt es aus dem Bundesfamilienministerium. Eine Lücke sei aber zweifellos vorhanden: Knapp 47 Prozent der Eltern mit Kindern zwischen einem und drei Jahren meldeten im Jahr 2021 Betreuungsbedarf an. Die reale Betreuungsquote betrug aber nur 34,4 Prozent.

Besser sieht es bei den Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt aus. Die reale Betreuungsquote für diese Altersgruppe beträgt 92,2 Prozent. Dabei darf eines nicht vergessen werden: Die Eltern kommen nicht als Bittsteller. Jedes Kind hat vom ersten Lebensjahr bis zur Einschulung unabhängig von Beschäftigung und Einkommen seiner Eltern einen Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung.