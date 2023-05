Herr Thrun, Sie haben mit Udacity 2012 eine Online-Bildungsplattform ins Leben gerufen, die sich von einer Art Online-Uni zu einem Anbieter von Kursen für die berufliche Weiterbildung entwickelt hat. Wie ist der neueste Stand bei Udacity?

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wir bieten bei Udacity keine Uniabschlüsse wie Diplom oder Bachelor an, sind aber mit unserem Angebot besonders erfolgreich in Ländern angekommen, die keine guten Unis haben: Ägypten, Saudi-Arabien, Usbekistan, Pakistan und in vielen anderen Ländern des Mittleren Ostens und Nordafrikas. Dort bieten wir inzwischen auch viel Schulausbildung an. In Ägypten haben wir in den letzten Jahren über 78.000 freiberufliche Programmierer und Designer ausgebildet, die über 100 Millionen Dollar pro Jahr nach Ägypten bringen.