Über Nutzen und Gefahr von ChatGPT wird kontrovers diskutiert. In der Schule ist die Sache eindeutig, meint unser Autor: KI ruiniert das Motivationsgefüge des herkömmlichen Unterrichts. Ein Gastbeitrag.

Die einen vergleichen ChatGPT mit dem Taschenrechner (F.A.Z. vom 20. Mai), die anderen mit der Atombombe (F.A.Z. vom 25. Mai). Auf der einen Seite stehen engagierte Lehrer, denen die F.A.Z. am 22. Mai ein Podium geboten hat, um ihre Ideen vorzustellen, wie man die KI-Anwendung sinnstiftend in den Lernprozess integrieren kann. Für sie ist die ganze Aufregung um die Künstliche Intelligenz anscheinend übertrieben, sie sind sicher, dass sich bald Normalität beim Umgang mit dieser technischen Erfindung einstellen wird.

Auf der anderen Seite befinden sich etliche der Chefs von OpenAI, so deren Mitgründer Greg Brockman und Ilya Sutskever sowie der CEO Sam Altman. Sie warnen vor „existentiellen Bedrohungen“ für die Menschheit. Auf Tagesschau.de findet sich am 30. Mai (s. auch hier auf FAZ.NET) der folgende Satz aus ihrer Verlautbarung: „Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.“ Und sie schlagen vor, eine Kontrollinstanz für superintelligente KI-Systeme nach dem Vorbild der IAEA zu schaffen. Obwohl sie darauf hoffen können, mit ihrem Produkt wie Zuckerberg, Gates oder Musk in die Kaste des globalen Geldadels aufzusteigen, haben sie zumindest verbal umgeschwenkt und warnen vor den Resultaten ihres Entwicklerehrgeizes. Kontroverser dürfte eine Erfindung kaum je beurteilt worden sein.