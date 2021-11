Psychoanalyse : Wo bleibt die dritte Aufklärung?

Während der langen Monate der Pandemie haben Verschwörungstheorien, Gewalt, Fremdenhass, Antisemitismus und Populismus in erschreckender Weise zugenommen. Sie sind mitbedingt durch individuelle und gesellschaftliche Regressionsprozesse. Dabei wird versucht, unerträgliche Komplexitäten zu bewältigen, indem vereinfacht zwischen gut und böse, richtig und falsch, schwarz und weiß, Ich und Du, Wir und Ihr unterschieden wird. Dieses reduktionistische, vereinfachende Denken und Fühlen befriedigt zentrale unbewusste Fantasien und schafft scheinbare Orientierungen und Erleichterungen, stellt aber eine enorme Bedrohung für unsere westlichen Demokratien dar.

Schon 2017, vor der Pandemie, haben der Psychoanalytiker Heinrich Geiselberger und andere Autoren vor einer großen Regression in den westlichen Gesellschaften gewarnt, die zu einem Zusammenbruch einer internationalen, der Aufklärung verpflichteten Wertekultur führt. In diesen Gesellschaften sei etwas ins Rutschen geraten, sie würden in ihrem Selbstbild erschüttert: Etwas Rohes und Unkontrollierbares sei in die politische Öffentlichkeit eingezogen, es würde schamlos gehasst, gefährliche Gefühle, Gewaltfantasien und sogar Tötungswünsche hemmungslos artikuliert.