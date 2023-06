Karrierefalle Gutmütigkeit : Schamlos ausgenutzt

Mark, kannst du das bitte übernehmen? Mark, der Kunde braucht das ausgearbeitete Konzept morgen. Schaffst du doch?! Oh, das ist eine kurze Arbeitswoche, ich bin dann mal weg, du kannst doch sicher einspringen.“ Und Mark, der hier verständlicherweise ohne Nachnamen erscheint, schrubbt Überstunden und übernimmt. Weniger gefragt ist der ITler, wenn es um prestigeträchtige Projekte oder eine Fortbildung mit Aussicht auf einen Karrieresprung geht. „Wenn Weiterbildungen und Beförderungen ohne sie laufen, sind das Anzeichen, an denen Mitarbeiter merken, dass sie möglicherweise zu nett sind“, sagt Ute Bölke. Die Karriereberaterin und Diplombetriebswirtin aus Wiesbaden berät Menschen, die arglos in die Nettigkeitsfalle tappen und dann feststellen, wie sie sich selbst damit torpedieren und anderen das Feld bereiten. Mark hat das nach frustrierten Monaten gemerkt und sagt seitdem häufiger Nein. „Das hat mich Überwindung gekostet. Man sah Kollegen regelrecht an, dass sie dachten: Was ist denn plötzlich mit dem los?“ Er hat das Gefühl ausgehalten, nicht mehr so gemocht zu werden. „Das ging vorüber, insgesamt habe ich mir mehr Respekt verschafft.“

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

In der Berufswelt gibt es viele, denen es geht wie Mark. Ihnen spielt die Gutmütigkeit einen Streich. „Das bedeutet, dass sich Menschen breitschlagen lassen, unerfreuliche Schwarzbrotarbeit zu machen, während andere sich bei der Aufgabenzuteilung wegducken und schweigen. Wer das Schweigen nicht aushalten kann, der hat das Nachsehen“, sagt Kristine Qualen, Unternehmensberaterin aus Hamburg. „Oft sind das Aufgaben, mit denen man sich nach außen hin nicht gut darstellen oder profilieren kann. Spätestens an der Stelle rächt sich Gutmütigkeit.“