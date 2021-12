Karrierebücher : Die etwas anderen Ratgeber

Was bei der Arbeit wirklich zählt

Viele möchten so sein wie Apple, Google und Co. Die Internetgiganten liefern die Blaupausen, wie sich mit modernen Arbeitsmethoden die Kreativität der Mitarbeiter steigern lässt. Flache Hierarchien, agiles Arbeiten und ein sinnstiftender Geschäftszweck (Purpose) sind die griffigen Schlagworte, mit denen „New Work“ erfolgreich vermarktet wird.

Carlos Frischmuths Buch „New Work Bullshit“ stellt viel von alldem als Phrasen bloß und listet stattdessen die wichtigsten Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, um die vermeintliche Zauberformel wirken zu lassen. Die Selbststeuerung von Teams kann eine entschlossene Führung nicht ersetzen. Zudem schlagen die Rezepte von New Work nur dann an, wenn Manager glaubwürdig kommunizieren und für eine intakte Unternehmenskultur sorgen. Sonst sei ein neues Büro „nur eine Investition in eine Unternehmensfassade“. Viele Firmen wären besser beraten, mehr Geld in Basisthemen wie Vergütung zu stecken – und erst dann in ein neues Arbeitsumfeld.

Frischmuth weiß, wovon er schreibt. Der Manager des Personaldienstleisters Hays ist Chef von mehr als 200 Mitarbeitern. Seine Skepsis wird von aktuellen Studien gestützt. So zeigte jüngst eine Untersuchung der Schweizer Uni St. Gallen, dass ein Drittel der befragten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz New Work praktiziert. Aber 80 Prozent gaben zu, dass sie damit überfordert sind. ufe.

Carlos Frischmuth: New Work Bullshit – Was wirklich zählt in der Arbeitswelt. Frankfurter Allgemeine Buch 2021

Vorsicht mit tiefen Gefühlen!

Um die Arbeit geht es im Buch von Florian Illies nicht, es geht um die Liebe. Um die „Liebe in Zeiten des Hasses“, also in den Goldenen Zwanzigern, bevor die Nazis an die Macht kamen. Abgesehen von der Liebe, geht es um Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen und darum, was sie einander antun. Der Ratschlag, sein Herz nicht am Arbeitsplatz zu verschenken – wer Illies liest, kann sich keinen dringenderen vorstellen. Nehmen wir die Verletzungen, denen die Schauspielerin Helene Weigel durch den untreuen Bertold Brecht ausgesetzt war: kaum auszuhalten. Oder die Egozentrik und Sprunghaftigkeit, mit der Marlene Dietrich ihren Regisseur Josef von Sternberg quälte – mal abgesehen davon, dass auch er sie mit unguten Eigenschaften gequält hat. DieVerbindung zeigt, was emotionale Verwerfungen mit gemeinsamen Arbeitsplätzen machen: Sie werden zur Hölle.

Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir, verbunden – abgesehen von ihrer Ehe – über die Literatur und Philosophie, hatten zumindest geklärt, dass der Herr Gemahl sich jede Freiheit nehmen dürfe, wenn es um andere Frauen ging – jedenfalls sah er das so. Seine Gattin schützte das nicht vor Enttäuschung und Schmerz. Wollten wir Maler und die Frauen, die ihnen Modell stehen, ebenfalls als Arbeitskollegen verstehen, dann ginge die traurige Geschichte aus Abhängigkeitsverhältnissen, falschen Hoffnungen und schmerzhaften Trennungen ewig so weiter. Pablo Picasso könnte hier eine Menge beitragen. Dem gegenüber stehen jene verbandelten Kolleginnen und Kollegen, die einem im eigenen Berufsleben begegnet sind und einen durchaus zufriedenen Eindruck machen. Spontaner, tröstlicher Gedanke: Geht doch! umx.

Florian Illies: „Liebe in Zeiten des Hasses“, Fischer, 2021