Karriere auf Containerschiffen : „Das Leben zu Hause macht keine Pause“

Danica Menze führt zwei Leben. Das eine ist privat und soll es auch bleiben. Das andere findet weit weg von zu Hause auf den Meeren und in den Hafenmetropolen rund um den Globus statt: Menze ist Kapitänin, angestellt bei der Reederei Hapag-Lloyd und aktuell mit dem Containerschiff Tsingtao Express auf einer zwei Monate langen Tour nach Indien unterwegs. Mit ihr an Bord sind neben rund 6500 Standardcontainern noch 26 Mann aus drei Nationen: Deutsche, Polen, Filipinos. Letztere sind oft viel länger an Bord als der Rest der Crew. Wenn dann die Nachricht vom tödlichen Taifun in der Heimat für Unruhe sorgt, ermuntert die Kapitänin, Kontakt mit der Familie aufzunehmen: „Das Leben zu Hause macht ja keine Pause, nur weil wir nicht vor Ort sind“, sagt Menze.

Dabei hält sie es selbst wie mit einem Gerät mit zwei Laufwerken – volle Konzentration auf dasjenige, das gerade eingeschaltet ist. Auch wenn sich der Übergang nicht immer genau planen lässt, weil sich im Hamburger Zielhafen die Ware stapelt, die Tsingtao Express in der Nordsee vor Anker gehen muss und sich damit die Ablösung der Crew immer weiter verschiebt. „Moderne Arbeitswelt ist Flexibilität“, sagt Menze. Kaum an Bord, ist ihr Zuhause fort, die 34-Jährige checkt Mails, hängt am Telefon, unterzeichnet Warenpapiere, bestellt Proviant und tauscht sich im „Bord Management Office“ mit dem Ersten Offizier aus. Welche Belastwassertanks müssen gefüllt werden, um selbst in schwerer See voll beladen stabil zu bleiben? Menze hat die Gesamtverantwortung – und muss mit allen Rängen, Nationalitäten und Altersstufen gut kommunizieren können.