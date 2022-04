Jurastudium : Letzter Halt: Staatsexamen

Aktualisiert am

Das Jurastudium hängt von zwei Prüfungswochen ab. Wer dort durchfällt, steht am Ende ohne Abschluss da. Ein integrierter Bachelor würde den tiefen Fall abfedern, doch dazu sind nur wenige Universitäten bereit.

Schon reformiert: Jurastudium in Berlin Bild: actionpress

Nach fünf Stunden Examensklausur sitzt Amelie im Behandlungszimmer. Sie hustet, hat Fieber, das Atmen fällt ihr schwer. Diagnose: Bronchitis und Entzündung der Nasennebenhöhlen. Der Arzt empfiehlt Bettruhe, sofort, für mehrere Tage. Für Amelie kommt das nicht infrage – denn da ist noch Klausur morgen, und die Klausuren in der nächsten Woche. Der Arzt setzt ihr sechs Spritzen. „Ich weiß nicht mehr, was für Zeug da drin war. Aber es war mir auch egal, ich musste funktionieren“, sagt Amelie. Sie hält durch. Zum Bestehen reicht es am Ende trotzdem nicht.

Der Name Amelie ist ein Pseudonym. Die 26 Jahre alte Studentin möchte nicht auf die Lücke reduziert werden, die heute in ihrem Lebenslauf steht: „2014–2020: Studium der Rechtswissenschaften (ohne Abschluss)“.