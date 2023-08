Sie: „Sind Sie bei Facebook?“ Er: „Bin seit zehn Minuten dabei.“ Sie: „Besser spät als gar nicht.“ Dieser Dialog findet im Film „Man lernt nie aus“ mit Robert De Niro und Anne Hathaway statt. Sie spielt Jules Ostin, CEO und Gründerin eines erfolgreichen Online-Modeunternehmens, er Ben Whittaker, einen 70 Jahre alten verwitweten Rentner, dem langweilig ist. Jules stellt Ben als Praktikanten ein. Sie hat aber weder Zeit noch Lust, sich um ihn zu kümmern, und Ben muss in der modernen digitalen Arbeitswelt allein klarkommen. Hilfe bekommt er von den jungen Mitarbeitern, die ihn unter anderem in die Geheimnisse eines Computers und der sozialen Medien einweihen.

Was dort passiert, nennt sich „Reverse Mentoring“, also „umgekehrtes“ Mentoring. Im „normalen“ Mentoring gibt eine erfahre Person – der Mentor – sein fachliches Wissen oder seine Erfahrung an eine unerfahrene, in der Regel jüngere Person – den Mentee – weiter. Im Reverse Mentoring helfen junge Mitarbeiter ihren älteren Kollegen auf den Gebieten, in denen sie mehr Wissen und Erfahrung haben. Das betrifft zum einen die digitalen Techniken: Wie funktionieren bestimmte Computerprogramme und Apps, wie legt man Dateien in die Cloud, wie hält man Ordnung im E-Mail- und Dateien­dschungel oder wie postet man auf Facebook, Instagram und Co? Zum anderen firmenstrategische oder gesellschaftliche Fragen: Was will die junge Generation? Wie halte ich junge Kollegen in meiner Firma, wie mache ich meinen Arbeitsplatz attraktiv? Was will der Kunde von morgen? Warum ist eine Work-Life-Balance wichtig?