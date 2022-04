Jobsharing im Management : Aus eins mach zwei

Sich eine Stelle zu teilen ist kompliziert, hat aber viele Vorteile. Funktioniert das auch in der Chefetage? Oder gehen dann die Mitarbeiter zu „Papa“, wenn sie bei „Mama“ nicht kriegen, was sie wollen?

Wer in eine Führungsposition aufsteigen möchte, muss anderswo Abstriche machen: im Privatleben, im Ehrenamt oder in Sachen Familie. ­Dieses ungeschriebene Gesetz gilt noch immer in weiten Teilen der Unternehmenswelt, aber nicht ausnahmslos. Dass sich auch im Management mancherorts et­was ändert, zeigt ein ak­tuelles Beispiel: Der Stiftehersteller Edding verkündete vor wenigen Wo­chen, einen Vorstandsposten an ein Jobsharing-Tandem vergeben zu wollen. Also an zwei Teilzeit-Führungskräfte, die je­weils nur zu et­was mehr als 50 Prozent Vorstand sein und in der anderen Hälfte ihrer Zeit et­was anderes machen möchten.

Es ist wohl weder Zufall, dass es sich dabei ausgerechnet um den Posten des Digitalvorstands (CDO) handelt – die Digitalisierung als Zukunftsthema bietet sich für solch ein Experiment zweifelsohne an. Noch ist es Zufall, dass zwei recht prominente Köpfe auf diesem Posten in dem mittelständischen Familienunternehmen starten: Die Di­gi­talexpertin, Freenet-Aufsichtsrätin und Buchautorin Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi, mit dem sie einst gemeinsam die Digitalagentur TLGG gegründet und vor einiger Zeit verkauft hatte. Vollzeitvorstände wollten sie beide nicht werden, sagt Kühne. „Es ist nicht so, dass wir im Rest der Zeit rumsitzen und chillen. Wir haben beide noch zusätzliche Projekte, Stiftungsarbeit und das Vorantreiben ge­sellschaftlicher Themen. Und ich wollte in meinem Fall auch noch Zeit für die Familie haben.“