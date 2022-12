Studentische Proteste : „In Iran dürfen wir nur tief atmen. Und manchmal nicht mal das“

Aktualisiert am

Vom 1. Oktober 2022: Foto von den Protesten in Teheran, Iran. Bild: AP

Warum demonstrierst du an deiner Universität, Marisa?

„Das ist eine sehr lustige Frage. Wir demonstrieren für ein besseres Morgen.“

„Wir müssen für die Freiheit sterben.“

Am 26. Oktober fallen Schüsse an der Islamischen Azad-Universität in Rascht.

Marisa, gerade einmal 22 Jahre, trägt auf ihrem Instagram-Bild die langen dunklen Haare offen. Sie studiert Psychologie und träumt davon, einmal eine eigene Praxis zu haben. Sie ist das jüngste Kind von vier Geschwistern, liebt Pferde, liebt das Schwimmen, arbeitete sogar schon als Bademeisterin.