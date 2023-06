Herr Kerksieck, Sie haben im Rahmen Ihrer Dissertation zu einem neuen Begriff geforscht, dem „Off-Job Crafting“. Was beschreibt dieser Begriff?

Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit den Konzepten des Craftings, die bezogen auf die Arbeitswelt untersuchen, was es bei Menschen bewirkt, wenn sie ihre Arbeitsbedingungen proaktiv gestalten können – in aller Regel natürlich innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen, die das Unternehmen vorgibt. Ein mittlerweile recht breiter Forschungsstand zeigt die positiven Effekte, wenn Arbeitnehmende beginnen, ihre Arbeitsprozesse auf ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Dieses erfolgreiche Konzept des Job Crafting haben wir auf andere Lebensbereiche außerhalb der Arbeit transferiert.