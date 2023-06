Seit längerer Zeit tobt in Österreich eine Auseinandersetzung zur Frage, wie man wissenschaftliche Täuschungen verhindern und sanktionieren kann. Doch eine vom Bildungsministerium beauftragte Plagiatsstudie entpuppte sich als wenig brauchbar.

Transparenz wird zudem regelmäßig vom rechtlich geschützten Amtsgeheimnis verhindert. So bleibt die Plagiatsaufarbeitung an manchen Universitäten ein Geheimnis, auch wenn die Innsbrucker Alma Mater jüngst einen Zwischenstand im Verfahren des schleswig-holsteinischen Staatssekretärs Otto Carstens mitteilte.

Im Herbst entscheidet sich, ob der CDU-Politiker, der im Wahlkampf unter anderem die starke These vertrat, Strafvollzug dürfe keinen „Urlaub“ darstellen, seinen Doktorgrad trotz Plagiaten behalten darf. Auch anderen Deutschen, die heute im Öffentlichen Dienst oder im Wissenschaftssystem tätig sind, bot Österreich eine akademische Heimat. Doch deren akademische Leistungen wurden scheinbar nicht immer genau geprüft. So hat die Technische Universität (TU) Wien vor wenigen Wochen eine Diplomarbeit auf ihrem Server veröffentlicht, bei der man sich fragt, ob die Betreuer den Text überhaupt gelesen haben. Solche Formulierungen machen stutzig: „Das ‚zeig mal‘ vor der Kamera lädt ein Teil zunehmen, Einzutauchen in den Alltag“, oder: „Dabei teilt auch die erhebende Person persönliches aus der Wahrnehmung des Ortes und den vollzogenen Handlungen“, oder: „Es wurden Stichwortartig aufgeschrieben was gesagt wurde und nach dem Interview ohne die Anwesenheit der Teilnehmenden niedergeschrieben.“ Zwei Anfragen dieser Zeitung bei der TU Wien blieb in den letzten Wochen unbeachtet; der Autor, inzwischen für die Berliner Verwaltung tätig, erklärte, er könne „momentan nicht antworten“. Wie fast zu erwarten, finden sich in der Arbeit – nach Recherchen des Salzburger Experten Stefan Weber – auch Plagiate.

Geklaut beim Doktorvater

Die Akademie der bildenden Künste Wien ist derweil immer noch von den Plagiaten in der Doktorarbeit der Soziologin Yana Milev erschüttert. Die gebürtige Leipzigerin, die in Deutschland studiert hatte, ist um starke Meinungen in der politischen Debatte nicht verlegen und verbreitete krude Thesen zur Corona-Pandemie. Die Wissenschaftsplattform VroniPlag Wiki hatte Ende 2022 in Milevs Dissertation 66 Seiten mit Plagiatstext dokumentiert. Besonders auffällig sei die sehr ausgiebige und zumeist unausgewiesene Rezeption von mindestens 53 Wikipedia-Artikeln.

An der Universität Wien wird derzeit die Doktorarbeit einer „politischen Theoretikerin“ (Eigenbeschreibung), gebürtige Niedersächsin, überprüft. In einer vom Autor dieses Beitrags erstellten 57 Seiten starken Konkordanz sind 123 unzitierte Übernahmen in verschiedenen Publikationen zusammengetragen. So gibt es, beispielsweise, in der Doktorarbeit bei der Darstellung der Theorien Foucaults auffällige Übereinstimmungen zum Gedankenlauf in einem Aufsatz von Thomas Lemke, den die Autorin andernorts zitiert. Aber eben andernorts.

Von ihrem Doktorvater klaut sie unter anderem diese Fragestellung: „Welche ontologischen und ontischen Bedingungen muss Handeln erfüllen, damit es überhaupt einen Akteurseffekt hervorbringt?“ Ebenfalls stark angelehnt an den Doktorvater ist etwa diese Aussage: „Diese Kritikpunkte gewinnen an Plausibilität angesichts der Annahme, dass aufgrund der Unvollständigkeit einer symbolischen Ordnung, die ja von einem grundsätzlichen Antagonismus blockiert wird, der sie unterminiert, Subjekt und Antagonismus in ihrem radikalen ontologischen Verständnis gleichursprünglich sind.“ Dagegen wird die wahre Urheberschaft etwa in der „Zeitschrift für Ideologiekritik“ zutreffend dem Autor zugewiesen.

Aufsätze wegen wissenschaftlicher Bedenken zurückgezogen

Unter dem Titel „Provozierte Demokratie: Elemente einer radikalen Demokratietheorie des experimentellen Handelns“ reichte die Deutsche 2019 ihre von der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderte Dissertation ein. Auch die ebenfalls in Wien bewertete und danach veröffentlichte Masterarbeit ist von Plagiatsvorwürfen überschattet. Die Forscherin erklärt, sie habe „die Universität Wien gebeten, meine Arbeiten mit den heutigen Möglichkeiten erneut zu überprüfen“. Der Doktorvater hatte zuvor schon den Studienpräses informiert.

Die Forscherin nahm zuletzt an öffentlichen Podien mit Richard David Precht oder Soziologen wie Oliver Nachtwey teil und repräsentiert bei Tilo Jung das Fach der Politischen Theorie. Doch auch bei ihr divergieren mediales Verkaufstalent und eigene Forschungsleistung. Zwei noch unlängst auf ihrer Webseite aufgeführten Hinweise zu peer-reviewten Artikeln sind gelöscht. Die einmal betroffene Zeitschrift „Constellations“ teilte mit, dass man den Artikel „aufgrund der vielen evidenten Fälle von schlechter wissenschaftlicher Praxis sowie Plagiaten“ zurückgezogen habe. Mitte Mai wurde eine Retraction notice veröffentlicht: „Die Rücknahme des Aufsatzes wurde beschlossen, nachdem Bedenken hinsichtlich unzureichend angegebener Überschneidungen in diesem Papier mit den hier aufgeführten Veröffentlichungen aufgekommen waren.“

Inzwischen ist die Deutsche nicht mehr in Wien tätig, sondern „postdoctoral fellow“ am Hamburger „New Institute“ und an der Berliner Humboldt-Universität. Ob sie ihre in Österreich erworbenen akademischen Meriten behalten kann, wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Die medialen Meriten wirken unabhängig davon weiter.