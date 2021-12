Impostor-Syndrom : Wenn man sich niemals gut genug fühlt

Lina Heine hat gerade ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin begonnen, als sie in ihrer ersten Sitzung vor ihrem Patienten sitzt und Panik bekommt. „Ich saß auf diesem Sessel, mein Gegenüber schaute mich mit erwartungsvollen Augen an, und ich dachte nur: Was zur Hölle mache ich hier?!“ Heine, die in Wirklichkeit anders heißt, ist eigentlich zufrieden in ihrem Beruf. Fünf Jahre hat die 27-Jährige studiert, den Bachelor gemacht, einen Master draufgesetzt und mit einem Praxisjahr in der Psychiatrie abgeschlossen. Alles in Regelstudienzeit. Und doch ist Lina Heine zu diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt, nicht kompetent zu sein. Dass alles bloß ein Zufall sei. Ein Irrtum. Es sei bloß eine Frage der Zeit, bis sie als Hochstaplerin auffliege. „Mir gegenüber sitzen extrem kranke Menschen, manche von ihnen suizidgefährdet, und ausgerechnet ich soll ihnen helfen? Dabei kann ich doch gar nichts und weiß auch nichts.“

Natürlich kann Heine eine ganze Menge. Es ist diese Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung, unter denen Menschen mit dem so genannten Impostor-Syndrom leiden. Umgangssprachlich nennt man es auch das „Hochstapler-Syndrom“: Hoch qualifizierte Menschen mit erstaunlichen Bildungsbiographien stellen sich und ihr Können regelmäßig infrage – und zwar über das normale Maß an Selbstzweifeln hinaus. Offizielle Zahlen, wie viele Betroffene es gibt, existieren nicht. Doch verschiedene Studien kommen auf Werte zwischen 50 und 70 Prozent in hoch professionalisierten und akademisierten Branchen. Damit wäre jeder Zweite betroffen.