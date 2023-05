Hamburg, Mainz, Eichstätt, Köln – in katholischen Diözesen werden immer mehr Schulen geschlossen. Weitere Schließungen in weiteren Diözesen werden wohl folgen. Ist das nur ein rein innerkirchlicher Vorgang, der die Öffentlichkeit nicht sonderlich interessieren muss? Oder geht es die Gesellschaft etwas an, wenn die Kirche Schulen schließt?

Der äußere Grund für die Entscheidungen sind die Finanzen. Die Personalkosten, vor allem die Pensionslasten, sind auf Dauer nicht mehr zu tragen. Dahinter aber verbirgt sich ein langer Prozess, mit dem eine große Geschichte zu Ende zu gehen droht. Über Jahrhunderte hinweg haben insbesondere katholische Männer- und Frauenorden – finanziell gesehen aufgrund ihres Armutsgelübdes – eine Bildungsbewegung getragen, die Generationen von Jungen und Mädchen sozialen Aufstieg und Partizipation ermöglichte. Die Kirchen blieben auch dann die wichtigsten zivilgesellschaftlichen Partner für Bildung und Erziehung, als der Staat im 19. Jahrhundert nach und nach immer mehr Verantwortung für Bildung übernahm. Das hat sich geändert. Heute hängen die katholischen Schulen, auch wegen des Rückgangs der Orden, immer mehr am Tropf staatlicher Förderung. Sie erfüllen zwar nach wie vor meist kostengünstiger als die staatlichen Schulen einen Auftrag als „Ersatzschulen“ und entlasten damit den Staat. Würden die kirchlichen Kitas und Schulen wegfallen, müsste der Staat einsteigen. Aber auf Dauer geht den Diözesen und Orden offensichtlich für ihre verbliebenen Schulen die Puste aus.