Aktive Arbeitsplätze : Immer in Bewegung

Sitzen ist das neue Rauchen“ – so schrieben einschlägige Medien vor einigen Jahren. Hintergrund waren diverse Studien aus den vergangenen 20 Jahren gewesen, die gezeigt hatten, wie schädlich Sitzen für die Gesundheit ist. Wer viel sitzt, muss Auswirkungen für die Muskulatur befürchten; sie kann sich verkürzen, was zu Rücken- und Nackenschmerzen führt. Vielsitzer haben demnach zudem ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und Diabetes, und sie sterben möglicherweise vorzeitig. Nur mit viel Bewegung – also zum Beispiel 60 bis 75 Minuten pro Tag Radeln in der Ebene oder strammes Spazierengehen – kann man das erhöhte Risiko kompensieren.

Menschen sitzen jeden Tag zu lange, und in den vergangenen Jahren ist das Pro­blem immer gravierender geworden, wie Forscher von der Universität in Madrid vor zwei Jahren zeigten. Der Anteil der Personen, die täglich mehr als viereinhalb Stunden, ohne aufzustehen, sitzen – das wird als kritische Schwelle betrachtet für ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko –, stieg demnach von 2002 bis 2017 in fast allen Ländern an. Im Jahr 2017 gehörten in Deutschland 57,2 Prozent der Männer und 50,2 Prozent der Frauen zu solchen Dauersitzern. „Ich fürchte, im Homeof­fice sitzen die Menschen jetzt noch mehr“, sagt Thomas Lüscher, Professor für Kardiologie im Imperial College in London. Das Sitzen zu unterbrechen könne sich auszahlen: Menschen, die weniger saßen, hatten in Studien bessere Stoffwechselwerte als die Dauersitzer, was auf ein langfristig verringertes gesundheitliches Risiko weist.

„Früher dachten wir, das ständige Sitzen ist nur für den Rücken schlecht“, sagt Pavel Dietz, Sportwissenschaftler im In­stitut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin in der Uniklinik Mainz. „Als dann die Studien über die weiteren Nachteile des ständigen Sitzens rauskamen, wurde in arbeitsmedizinischen Fort- und Weiterbildungen immer mehr darauf hingewiesen, dass es nicht nur für den Rücken wichtig ist, das Sitzen zu unterbrechen, sondern auch, um chronische Krankheiten zu vermeiden.“ Offenbar mit Erfolg: Gemäß einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse von 2016 gab damals jeder vierte der 1210 Befragten an, in seinem Betrieb würden Besprechungen im Stehen stattfinden. Manche schwören eher auf die dicken runden Sitzbälle, andere wackeln auf Swopper-Hockern vor ihrem Schreibtisch oder schaukeln auf Kniehockern – all das, um „dynamisch“ und nicht wie festgeklebt zu sitzen. Manche kaufen oder basteln sich Steh-Sitz-Schreibtische. Dabei setzt man quasi einen Tisch auf einen Tisch, einer dient zum Arbeiten im Sitzen und einer zum Arbeiten im Stehen. Gerade im Corona-Homeoffice haben solche Lösungen unerwartete Popularität erlangt; teilweise wurden die selbst ausgedachten Konstruktionen stolz in den sozialen Medien gezeigt.

Der Blutdruck sinkt – die Arbeitsgeschwindigkeit auch

Ein relativ neuer Trend sind Schreibtischfahrräder oder Schreibtisch-Laufbänder. Die Räder – auch Deskbike genannt – sehen aus wie Fahrradergometer ohne Lenker. Es gibt Versionen mit und ohne integrierte Arbeitsplatte, letztere schiebt man einfach unter einen normalen Arbeitsplatz. Auch bei den Laufbändern fehlt der übliche Vorbau mit Haltegriffen und Display, sie gibt es ebenfalls „nackt“ oder in Kombination mit einem Schreibtisch. Man geht ungefähr mit einer Geschwindigkeit zwischen 1,6 und 2,5 Kilometern pro Stunde, manchmal auch bis zu 3,2 km/h schnell – das entspricht langsamem Gehen. Die aktiven Arbeitsplätze sind nicht billig: Einen guten Steh-Sitz-Schreibtisch gibt es ab hundert Euro, für Schreibtischfahrräder muss man einige Hundert und für ein stabiles Laufband mehr als 1000 Euro investieren.