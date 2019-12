Im Schichtdienst : Arbeiten, wenn andere frei haben

In Deutschland arbeiten immer mehr Menschen in Dienstleistungsberufen, viele von ihnen müssen auch an den Feiertagen arbeiten: Sie sorgen dafür, dass der Weihnachtszauber für andere funktioniert. Bild: dpa

Weihnachten ist dann, wenn die Familie zusammenkommt. Meistens jedenfalls. Für Caroline Llamas aber war Weihnachten in den vergangenen Jahren oft dann, wenn sie mit Kollegen und Kunden zusammenkam. In Deutschland arbeiten immer mehr Menschen in Dienstleistungsberufen, viele von ihnen können an Weihnachten nicht mit Kindern und Eltern am Glühweinbecher nippen oder festliche Theaterstücke ansehen. Sie sorgen stattdessen dafür, dass der Weihnachtszauber für andere funktioniert. Llamas ist Bankettleiterin im Frankfurter Tigerpalast, einem der renommiertesten Varietétheater Deutschlands mit angeschlossenem Gourmetrestaurant. Bis zur Geburt ihrer Kinder organisierte sie dort auch an Feiertagen Veranstaltungen oder umsorgte Gäste mit besonderen Überraschungen.

„Ohne Mitarbeiter gibt es keine Gastronomie“, sagt Robert Mangold. Er leitet den Tigerpalast und zwei Restaurants in der Frankfurter Touristenattraktion Palmengarten. Die Weihnachtszeit ist dort Hochsaison. Während überall im Land Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit immer stärker selbst einteilen können, steht und fällt der Restaurantbetrieb mit verlässlich anwesenden Servicekräften. Dort wird das ganze Jahr über in Schichten gearbeitet. Sie vermittele erwerbslose Frauen kaum in Schichtarbeit, heißt es von der Agentur für Arbeit Frankfurt. Mit Kindern sei diese Arbeit unvereinbar.