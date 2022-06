Kolumne „Nine to five“ : Ich glaub, hier tippt ein Pferd

Island hat viel zu bieten. Atemberaubende Landschaften, Geysire oder den KR Reykjavik, um nur einige Attraktionen zu nennen. Der Fußballverein kann mit seinen 27 Meisterschaften sogar fast dem hiesigen Abo-Meister Bayern Konkurrenz machen (32). Doch anscheinend reicht das alles nicht. Also haben sich die Touristiker des Inselstaates ein weiteres „Highlight“ ausgedacht. Outhorse your Email nennt sich ihr neuester PR-Gag und richtet sich an alle, die im Urlaub nicht von dienstlichen Mails lassen können (oder wollen). Also grundsätzlich eine ziemlich breite Zielgruppe.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Mit einer aufwendig gestalteten Website verspricht die isländische Tourismusbehörde folgendes Angebot: ein Programm, mit dem Arbeitnehmer ihre Abwesenheitsnotiz aufpeppen sollen. Dafür sei es lediglich nötig, Namen, Dauer der Abwesenheit und eine Mail-Adresse auf einer Website zu hinterlegen und – das ist der entscheidende Punkt – vorher aus einem von drei Islandpferden zu wählen. Zur Verfügung stehe etwa Litla Stjarna fra Hvitarholti, hellbraunes Fell und laut Website schnell, aber auch sehr einem gelegentlichen Nickerchen zugeneigt. Wenn es wach ist, laufe es ebenso wie die anderen beiden Pferde, die zur „Auswahl“ stehen nicht bloß über eine isländische Weide, sondern auch über eine riesige Computertastatur. Auf dieser stampfen die Pferde sinnlose Nachrichten im Stil von „wFwhxsqjnzgm“. All das gibt es praktischerweise auch als natürlich völlig unironisches Video zu sehen.

Mehr zum Thema 1/

Die Resultate, also die „tierischen Abwesenheitsnotizen“, sollen dann ganz klassisch während der Zeit des Urlaubs angezeigt werden. Mitgeliefert werde der Hinweis, das Beantworten von Mails habe für die Dauer der Abwesenheit ein isländisches Pferd übernommen. Ob die Nutzer des Programms den Zusatz in ihre Notiz einfügen, bleibt ihnen überlassen. Für den Fall der Fälle sind Sie hiermit jedenfalls vorgewarnt.