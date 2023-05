Seit sechs Jahren kennt die Berliner Humboldt-Universität die Plagiate in der Habilitation einer Soziologin. Unternommen wurde in all den Jahren nichts.

Auf 70 Prozent aller Textseiten in der Habilitation der Mainzer Soziologin Marina Hennig finden sich Plagiate. Das kann jeder in einer Dokumentation auf der Plattform „VroniPlag Wiki“ nachlesen.

Im April 2017 wurde die Dokumentation veröffentlicht und der Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) gemeldet. Dort erhielt Hennig ihre Lehrbefähigung. Geprüft wurden die Vorwürfe in diesen sechs Jahren jedoch nicht: Keine Kommission, kein Verfahren, keine öffentlichen Erklärungen. Auch derzeit ist das so, wie die Hochschule auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Eine unserer Fragen blieb jedoch seitens der HU gänzlich unbeantwortet, sie lautet: „Ist es aber nicht so, dass, um die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und der Publikationen zu gewährleisten, [eine Prüfung] bei bestehendem ernsthaften Verdacht – wie hier vorliegend – erfolgen sollte? Es geht ja auch darum, zu verhindern, dass sich die Plagiate in der Wissenschaft perpetuieren.“ Über dieses Thema schweigt sich die HU aus.

Zunächst hatte die Universität auf eine Prüfung der Habilitation verzichtet, weil Hennig auch in ihrer – ebenfalls an der HU eingereichten – Doktorarbeit plagiiert hatte. Die HU wollte daraufhin „nur“ den Doktorgrad entziehen, da nach Berliner Landesrecht so auch die Lehrbefähigung entfallen wäre. Hennig ist Professorin für Soziologie an der Universität Mainz. Sie hätte mit dem Wegfall des Doktorgrads womöglich ihre Professur aufgeben müssen. Doch das ist bis heute nicht passiert. Die Mainzer Universität prüft den Fall gar nicht, obwohl sie das aus wissenschaftsethischen, disziplinarischen und rechtlichen Gründen (Verdacht auf Anstellungsbetrug) tun könnte und nach Ansicht mancher Juristen sogar müsste. Man überlässt die Prüfung lieber den Kollegen aus Berlin. Dort entzog man Hennig zwar den Doktorgrad, machte dabei allerdings formale Fehler, so dass das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht keinen Bestand hatte. Hennig setzte sich mit einer Klage durch.

Jahrelange Verfahren

Ohne Doktorgradentzug bleibt indes auch die Lehrbefähigung bestehen. Ein zweites Verfahren bezüglich der Dissertation wird nach Angaben der HU zwar „derzeit vorbereitet“. Bis rechtskräftig entschieden ist, wird Hennig aber wohl pensioniert sein. Aufgrund einer fehlenden Eigenleistung bei wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten hätte sie niemals jahrzehntelang als Professorin wirken dürfen.

Mehr zum Thema 1/

So stellt sich also die Lage dar: Die Universität Mainz tut nichts mit Verweis auf die Humboldt-Universität; die Humboldt-Universität zu Berlin macht in einem Verfahren (zur Dissertation) Rechtsfehler, und weigert sich, das andere Verfahren (zur Habilitation) überhaupt zu beginnen. All das geschieht in einem von bislang nur zwei bekannten Fällen eines Doppelplagiats (in Dissertation und Habilitation) der deutschen Wissenschaftsgeschichte, das medial Aufsehen erregt hat und für parlamentarische Fragen von Oppositionsabgeordneten sowohl im Berliner Abgeordnetenhaus als auch im rheinland-pfälzischen Landtag sorgte.

Der „Spiegel“ berichtete zudem von dem Vorwurf, die Soziologin habe wortwörtlich aus unter ihrer Leitung entstandenen Seminararbeiten von Studierenden abgeschrieben. Trotz alledem: Die Taten bleiben folgenlos. Die Gründe dafür bleiben im Dunkeln. Wir wollen an dieser Stelle nicht spekulieren, nur darauf hinweisen, dass es schon Plagiatsfälle im Land Berlin gab, die innerhalb weniger Monate von Universitäten aufgerollt und kurz danach abgeschlossen wurden.