HR-Tech-Start-ups : Die jungen Wilden

Aktualisiert am

Monday Rocks – Teamarbeit durch Daten verbessern

Wie funktioniert's?

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Monday Rocks ist eine App. Das Start-up, das sie erfunden hat, hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit von Teams zu verbessern. In Unternehmen, die die App einsetzen, bekommt jedes Mitglied eines beruflichen Teams in jedem Quartal 43 Fragen aufs Handy geschickt. Aus den Antworten, die anonymisiert ausgewertet werden, können Chefs zum Beispiel ablesen, wie die Feedback-Kultur ist, ob Qualifikationen fehlen und ob das Team eher innovativ-kreativ oder strukturiert arbeitet. Machen sich Führungskräfte nach der Analyse der Ergebnisse daran, die Teamarbeit oder Team-Zusammensetzung zu verbessern, lässt sich schon im nächsten Quartal datenbasiert der Erfolg nachverfolgen, weil die Befragung abermals per App stattfindet. „Unser digitales Team-Instrument unterstützt die Teams dabei, ihr volles Potential zu aktivieren“, wirbt Gründer und CEO Mario Reis.