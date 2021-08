Plastikwort „vulnerabel“ : Wachsend empfindlich

Zu den Wörtern, die sich dank Covid-19 viral verbreitet haben, gehört „vulnerabel“. Vor allem Alte und chronisch Kranke werden mit der Bezeichnung als besonders pandemiegefährdet eingestuft. Allerdings sind nicht alle Senioren einverstanden mit der pauschalen Etikettierung, mancher „Golden Ager“ fühlt sich geradezu diskriminiert.

Diese Reaktion spiegelt die Zwiespältigkeit des Begriffs, der für eine Fürsorglichkeit steht, die auch als Paternalismus empfunden werden kann. Die medizinische Bedeutung, in der das Wort im Corona-Zusammenhang verwendet wird, ist nah an der lateinischen Wurzel „vulnerare / verwunden“. Bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein war „vulnerabel“ als Bezeichnung für die Verletzlichkeit von Organen auf eine solche körperliche Bedeutung beschränkt. Nur langsam gelangte das Wort aus der medizinischen Fachsprache in die Bildungssprache einer breiteren Öffentlichkeit. Während Wahrigs Deutsches Wörterbuch „vulnerabel“ immerhin schon Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verzeichnet, sucht man das Wort noch im Rechtschreibduden von 2017 vergebens.

Zu den wenigen, die „vulnerabel“ schon früh in einem übertragenen Sinne gebrauchten, gehörte der Schriftsteller Jean Améry: 1971 beurteilte er Karl Popper und Herbert Marcuse, „die beiden großen alten Männer“, als argumentativ „äußerst vulnerabel. Doch die metaphorische Benennung diskursiver Schwächen machte keine Schule. Eine andere Bedeutungserweiterung hingegen schon: „Vulnerabilität“ umfasst mittlerweile auch im öffentlichen Sprachgebrauch nicht nur die Anfälligkeit für organische, sondern ebenso für psychische Erkrankungen. Auch die ethischen Obertöne, die heutzutage in dem Begriff mitschwingen, hatten ihren Ausgangspunkt in der Medizin: 2001 legte die EU Richtlinien für „gute klinische Praxis“ fest. Ihnen zufolge sollen Personen, die nicht einwilligungsfähig sind oder in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, nur in Ausnahmefällen in klinische Studien einbezogen werden. Im deutschen Dokument war zwar noch nicht von „vulnerablen“, sondern von „schutzbedürftigen“ Personen die Rede, doch in der Folge verbreitete sich „vulnerabel“ als Eindeutschung des international gebrauchten „vulnerable subject“.

Dank dieser psychologischen, moralischen und sozialen Bedeutungsanreicherungen startete schon zwanzig Jahre vor der Corona-Pandemie die Karriere von „vulnerabel“ mit einer seitdem steil ansteigenden Häufigkeitskurve. Es ist zum Multifunktionswort geworden, das verletzlich, gefährdet, risikobehaftet, anfällig, labil, empfindlich, bedürftig oder benachteiligt bedeuten kann. „Vul-nerabel“ ebnet diese semantischen Unterschiede ein und verleiht dafür allen so Bezeichneten den alles überwölbenden Status des potentiellen Opfers. Nicht nur Migranten, Frauen, Kinder, Jugendliche und Alte werden pauschal zu vulnerablen Personen erklärt. Es gibt auch eine „Vulnerabilität“ für Stress, für Süßigkeiten oder „für radikale Gruppen“. Und längst schon haben die passend so genannten Verbraucherschützer die „vulnerablen Verbraucher“ entdeckt. Der Begriff der Vulnerabilität harmoniert nicht nur mit dem aktuellen Opferpathos identitätspolitischer Strömungen, er passt auch zur Neigung großer Teile der Gesellschaft, den Staat, die Wirtschaft oder die Mitmenschen für die Konsequenzen des eigenen Handelns – von der Überschuldung bis zum Übergewicht – verantwortlich zu machen.

Aber vielleicht steckt darin ja ein wahrer Kern. Denn sind wir nicht alle vulnerabel? Schließlich ist der Mensch, wie wir seit Arnold Gehlen wissen, ein Mängelwesen, Vulnerabilität also sein hervorstechendes Gattungsmerkmal. Um den Mangel an Klauen, das fehlende Fell und die langsame Zweibeinigkeit zu kompensieren, haben Menschen Sozialstaaten, Eisenbahnen und Kraftwerke errichtet. Doch nun zeigt sich, wie trügerisch die Sicherheit dieser künstliche Ersatznatur ist: Denn auch Stromnetze, Mobiltelefone, ja ganze Staaten und sogar der Weltmarkt gelten inzwischen als „vulnerabel“. Da hilft nur, was uns der Zeitgeist mit einem anderen Schlagwort zuruft: „Resilienz!“