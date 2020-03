Bildungspolitische Thesen : Urteilsvermögen und Handlungsfähigkeit

Immer mehr Menschen erreichen höhere Bildungsabschlüsse, doch werden die Klagen über mangelnde Bildung, Noteninflation und fehlende Ausbildungsreife zunehmend lauter. Zugleich werden neue Probleme wie die digitale Revolution unserer Lebensverhältnisse von unserem Bildungssystem bislang nur unzureichend berücksichtigt. Dies kann Aufstiegsmöglichkeiten und Chancengleichheit behindern. Wird Bildungsqualität nicht von staatlicher Seite geboten, wird das Defizit durch Zukauf kompensiert – und damit soziale Herkunft gewichtiger. Ein staatlich garantiertes hohes Leistungsniveau ist daher die Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit.

Dieser Anspruch beginnt mit dem Erwerb der deutschen Sprache. Defizite frühzeitig zu erkennen und durch verbindliche Fördermaßnahmen zu bekämpfen ist der entscheidende Schritt schon vor Eintritt in die Grundschule, aber auch begleitend zur Schullaufbahn. Es ist ein verheerendes Signal, wenn in Berlin 18 Monate vor Beginn der Schulpflicht systematische Sprachstandtests stattfinden, verbindliche Maßnahmen bei festgestelltem Förderbedarf aber nicht durchgesetzt werden.

In der Grundschule muss dafür gesorgt werden, dass die Kinder die grundlegenden Kulturtechniken verlässlich erlernen: Lesen, Schreiben – auch und gerade im digitalen Zeitalter ist die Handschrift wichtig – und Rechnen, aber auch Leistungsbereitschaft und Respekt im Umgang mit anderen.

Abschlussprüfungen ohne Abstriche aus demselben Aufgabenpool

Darüber hinaus müssen die Übergänge zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen abgestimmt sein: der Übergang in die Grundschule wie auf eine weiterführende Schule, die mittlere Reife als Übergang in die gymnasiale Oberstufe und in die Berufsausbildung. Die jeweils nächste Bildungsstufe muss ihre Anforderungen klar definieren, die vorherige für ihre Lehrpläne kennen und berücksichtigen. Einige Bundesländer haben dazu schon Bildungs- und Erziehungspläne eingeführt. Vor allem aber müssen sich endlich alle Bundesländer verpflichten, die Bildungsstandards und Qualitätssicherungskriterien der KMK verbindlich anzuwenden. Es darf nicht sein, dass 15 Prozent aller Schüler am Ende der 4. Klasse die Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen nicht erreichen, wobei die Werte in den Bundesländern von 6,5 Prozent bis über 40 Prozent reichen.

Hier kommt der Föderalismus ins Spiel. Er sollte den Wettbewerb um die besseren Lösungen gewährleisten, doch zeigt er sich in der Wirklichkeit als Durcheinander von Regelungen, Anforderungen und Niveaus. Ein Staatsvertrag der Länder – nicht mit dem Bund, sondern untereinander – wäre eine bildungspolitische Chance und zugleich eine existentielle Herausforderung. Bildungskompetenzen auf den Bund zu übertragen, könnte vielleicht zu mehr Vergleichbarkeit, würde aber nicht zu höherer Qualität führen. Ein Staatsvertrag der Länder hingegen sollte verbindliche gemeinsame Ziele definieren, damit der Weg dorthin im Wettbewerb stattfinden kann.