Wissenschaftssprache : Die Forschungslücke – ein Unwort

Kürzlich war es wieder so weit. Ich musste aus Gründen, die hier nicht von Belang sind, innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl von Forschungsprojekten und -arbeiten aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen sichten. Die Wirkung, die diese Überdosis von Texten auf mich ausübte, war nicht tödlich, wohl aber bewusstseinserweiternd. Ich sah plötzlich das große Ganze, nahm also nicht mehr die Vielfalt von Inhalten wahr, sondern die Einfalt von Mustern. So merkte ich, dass zwar bei der Wahl der Forschungsthemen eine enorme Bandbreite herrschte, aber fast immer nach dem gleichen Schema vorgegangen wurde.

Zu erkennen ist dieses Schema an zwei Worten: „Forschungsstand“ und „Forschungslücke“ oder – auf Englisch – „State of the Art“ und „Research Gap“. Zahllose Anträge und Aufsätze sind anhand dieses Zweischritts organisiert: Erst wird der Stand der Forschung geschildert, dann ein Bereich identifiziert, der der Bearbeitung harrt. Führende Stiftungen und Zeitschriften erwarten genau diesen Ansatz. Eine viel zitierte Studie zur „Typologie“ von „Forschungsfragen“ befindet, dass in vielen Fächern und Feldern „das verbreitetste Vorgehen darin besteht, Lücken zu entdecken und im Anschluss daran spezifische Forschungsfragen zu entwickeln“. Konstatiert wird die „Vorherrschaft der Lückensuche“, „the dominance of gap-spotting“.