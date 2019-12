Wilhelm Krull : Vordenker im Wissenschaftssystem

Freiräume schaffen, Kreativität ermöglichen und außergewöhnliche Projekte fördern, die sonst niemand finanzieren will oder kann, das waren die erklärten Ziele des Generalsekretärs der „Volkswagen Stiftung“ Wilhelm Krull. Ein Beispiel dafür ist das Opus-Magnum-Stipendium für arrivierte Forscher, denen die Stiftung damit das kostbarste in der Wissenschaft überhaupt schenkte: Zeit und Muße, ein dickes Buch zu schreiben. Das Förderprojekt für bedrohte Sprachen oder das Dilthey-Stipendium gemeinsam mit der Thyssen-Stiftung sind Förderungen, zu denen sich keine andere Stiftung durchgerungen hätte. Krull kennt das Gesamtsystem wie kein Zweiter und hat daraus Konsequenzen für die Förderideen der „Volkswagen Stiftung“ gezogen. Das gilt etwa für die Förderlinie Risikoforschung, die ausdrücklich gewagte Vorhaben meint, deren Scheitern einkalkuliert ist. Er war im Wissenschaftssystem der angesehenste Stiftungsvertreter, beriet und berät Universitäten wie Konstanz und Göttingen und Wissenschaftspolitiker. Unter seiner Führung hat sich das Stiftungskapital auf 3,2 Milliarden Euro vergrößert.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Wenn er einlud, eilten alle herbei: die Präsidenten der großen Forschungsorganisationen, Ministerpräsidenten und Wissenschaftsminister. Denn sie wussten, dass sie es mit einem Förderer zu tun haben, dem es um die Sache geht. Krull war die „Volkswagen Stiftung“. Gelegentlich begründete er seinen Führungsstil damit, dass er eine „Petrifizierung der Stiftung“ verhindern wolle. Das war für seine Mitarbeiter nicht immer einfach, was sich auch in einer Evaluation der „kopfgesteuerten“ Stiftung zeigte. Ihnen sagte er dann, sie müssten die Projekte auf Flughöhe bringen und wirkte dabei nicht einmal patriarchenhaft, sondern einfach überzeugt von der Sache und ganz kollegial. Mit einem vollständig als Büro eingerichteten Wagen fuhr er durch ganz Deutschland und bewältigte ein enormes Arbeitsvolumen. Freitagabends ließ er sich zwei riesige gelbe Postkästen mit Unterlagen, Papieren und Briefen nach Hause fahren, Montagmorgen kamen sie in die Stiftung zurück und waren durchgearbeitet. Irgendwo auf einer hinten stehenden Seite fanden seine Mitarbeiter dann einen Kommentar und fragten sich, wie man solche Mengen lesen oder so überfliegen kann, ohne das Wesentliche zu übersehen.

In den regelmäßigen Werkstattgesprächen der „Volkswagen Stiftung“ hat Krull den Rektoren und Präsidenten einiger besonders profilierter Universitäten die Gelegenheit gegeben, im geschützten Raum themengeleitet ohne Tabus zu reden. Für Krull hatte das den großen Vorteil, dass er die Innensicht vieler Universitäten gut genug kannte, um die wirklichen Nöte des unterfinanzierten Systems wie den Sanierungsstau des Hochschulbaus und die aktuellen Förderlücken zu kennen. Über die Jahre seines Wirkens wurde er zu einem wirklichen Vordenker im deutschen und internationalen Wissenschaftssystem an der Spitze der „Volkswagen Stiftung“, die er jetzt nach 23 Jahren verlässt.

Pragmatisch und zupackend

Der Bauernsohn aus dem Emsland hat sich Bodenständigkeit bewahrt. Pragmatisch und zupackend, nie klagend, sondern immer konstruktiv, das ist seine Art. Seine Eltern hätten lieber gesehen, wenn er Jura oder Medizin studiert hätte, doch er entschied sich für die sogenannten brotlosen Künste: Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Politikwissenschaft. Für ihn sei stets die „Trias von Nachdenken, Umdenken und Vordenken – verbunden mit systemischer und sozialer Intelligenz – entscheidend für das Vorankommen“ gewesen, sagt Krull. Von Anfang an war er sich dessen bewusst, dass damit auch ein kluger Umgang mit Unsicherheiten gepflegt werden muss.