Neues von den Studi-Vertretern: AStA-Pinnwand in Frankfurt am Main Bild: Kien Hoang Le

Wer in die Politik will, kann schon im Studium üben: An den meisten deutschen Hochschulen verwalten sich Studierende durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) selbst, manchmal nimmt auch der Studentenrat (StuRa) eine exekutive Funktion ein. Der AStA wiederum wird an vielen Unis vom Studierendenparlament (StuPa) gewählt. Das StuPa wählen alle Studierenden einer Uni; sie können dafür auch selbst kandidieren: Basierend auf dem Verhältniswahlrecht, stellen zum Beispiel Fakultäten und Fachschaften Listen mit mehreren Kandidaten auf. Üblicherweise bringen zudem auch die politischen Hochschulverbände ihre Listen ein.

Davon gibt es fünf in Deutschland: Neben der von den Grünen finanzierten, aber ansonsten parteilich unabhängigen Hochschulgruppe „Campusgrün“ und dem Studierendenverband „Die Linke.SDS“ der Linken stellen der CDU-nahe Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), die Juso-Hochschulgruppen und die Liberalen Hochschulgruppen (LHG) die drei größten politischen Hochschulverbände in Deutschland.

Wie viele engagierte Studierende es gibt, ist schwer zu sagen. Genaue Zahlen hat bislang nur der RCDS erhoben; er hat rund 8000 aktive Mitglieder in 94 Hochschulgruppen und 14 Landesverbänden. In den rund 80 Juso-Hochschulgruppen unterscheiden sich die Mitgliederzahlen von Hochschule zu Hochschule. „Formal sind alle Studierenden mit SPD-Buch automatisch Mitglied bei den Juso-Hochschulgruppen. Durch die Bachelor-Master-Struktur herrscht aber eine hohe Fluktuation, die eine genaue Erfassung der Mitglieder schwierig macht“, sagt Bundesgeschäftsführer Lasse Emcken. Grob seien es rund 30–50 Mitglieder je Hochschulstandort, die sich aktiv einbringen und etwa auf den StuRa- oder StuPa-Listen kandidierten, die Zahl der passiven Mitglieder sei aber höher. Auch den FDP-nahen Liberalen Hochschulgruppen liegen keine Mitgliederzahlen an den rund 60 Uni-Standorten vor.

Furcht vor „Hetze auf sozialen Medien“

Viele Studierende, die sich in politischen Hochschulgruppen engagieren, sind gleichzeitig Mitglied in der jeweiligen Jugendorganisation der Partei. Das gilt auch für den 22 Jahre alten Yannick Schmitz, der nicht nur der Jungen Union und deren Mutterpartei angehört, sondern auch Stipendiat der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung ist und sich für den RCDS im StuPa der Humboldt-Universität engagiert. Sein Jurastudium an der HU Berlin läuft nebenbei, so scheint es zumindest, wenn Schmitz davon erzählt, dass er neben den 15 Stunden pro Woche, die er für die Partei aufbringt, auch als studentischer Mitarbeiter für einen Bundestagsabgeordneten in der Rechts- und Gesundheitspolitik arbeitet. „Insgesamt komme ich teilweise dann schon auf 30 Stunden pro Woche, wobei mein Studium phasenweise natürlich Vorrang hat, zum Beispiel vor einigen Monaten, als das erste Staatsexamen anstand.“ Yannick Schmitz fände es zu riskant, für eine frühe politische Karriere Studium oder Ausbildung abzubrechen, „denn politische Karrieren können ja auch plötzlich enden, und im schlimmsten Fall löst sich dann jegliche berufliche Perspektive in Luft auf“.

Ähnlich sieht das Enes Günay, 25 Jahre alt. Seit 2013 ist der Frankfurter Student der Rechtswissenschaften Mitglied der Jusos und der SPD und derzeit hauptsächlich in der Juso-Hochschulgruppe der Goethe-Uni aktiv. Den Wunsch, eine hauptberufliche Karriere als Politiker anzustreben, hat Günay, der aus einer traditionell sozialdemokratisch eingestellten Familie stammt, jedoch aufgegeben. „Mittlerweile finde ich, dass Politik ein sehr undankbarer Job ist.“ Er findet konstruktive Kritik an Politikern wichtig, habe aber den Eindruck, „dass der Umgang mit politischen Personen zunehmend toxischer wird, beispielsweise mit Hetze auf sozialen Medien“. Lieber möchte Enes Günay auf kleiner Ebene wie der Juso-Hochschulgruppe etwas bewirken. Hin und wieder bekommt er ein paar halb spaßige Sticheleien über seine SPD-Mitgliedschaft zu hören, grundsätzlich komme sein politisches Engagement aber positiv an.