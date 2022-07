Wissenschaftlerin aus Aachen : Die Bauroboter-Professorin

Der Drehort des Youtube-Films ist nicht sonderlich spektakulär. 10.000 Quadratmeter Schotterfläche im Aachener Westen, im Hintergrund der Lousberg, Hausberg der Kaiserstadt. Was dann aber zu sehen ist, beeindruckt. Eine rollende Bohrmaschine zuckelt über die Fläche, stoppt vor einem Betonblock, fährt den Bohrer aus und fräst ein passgenaues Loch. Viele Meter weit weg steht ein Student, tippt auf dem Laptop, um der Maschine klarzumachen, was sie zu tun hat. Schweiß fließt keiner, den haben die Studierenden und ihre Dozenten vorher vergossen, als sie am „Center Construc­tion Robotics“ der Aachener RWTH herausgefunden haben, wie das geht.

Sigrid Brell-Cokcan leitet das Institut und hat den Lehrstuhl für individualisierte Bauproduktion gegründet. Die 49 Jahre alte Professorin ist die Initiatorin der ersten Referenzbaustelle Europas, die ihr Institut zusammen mit einem interdisziplinären Team der Uni und einem europäischen Industriekonsortium betreibt. Ein Reallabor, um neue Bauprozesse und Produkte, vernetzte Maschinen, den Einsatz von Robotern, Softwarelösungen unter realen Bedingungen zu erproben.

Durch Zufall zur Robotik

Jüngst gab es eine Festwoche mit Politprominenz und Sonnenschein. An diesem Vormittag gießt es auf der Testbaustelle wie aus Eimern, also Rückzug in die Baucontainer. Ursprünglich hat sich Sigrid Brell-Cokcan mit ganz anderen Schwerpunkten beschäftigt, nämlich den künstlerischen Seiten der Architektur. Studiert hat sie in Wien. Ihr Mann, mit dem sie seit 25 Jahren zusammen ist, ist ebenso Architekt und hat ein Büro in Istanbul.

Warum ist sie Architektin geworden? „Architektur ist etwas sehr Greifbares, die gebaute Umgebung betrifft den Menschen, ob er wohnt oder arbeitet.“ Durch Zufall ist sie vor 16 Jahren zur Robotik gekommen, „so wie die Jungfrau zum Kind“, nämlich durch ein innovatives Projekt, das sich damit beschäftigte, welche Geometrien sich mit CNC-Technologien darstellen lassen. Das Kürzel bedeutet Computerized Numerical Control und meint Werkzeugmaschinen, die durch den Einsatz von Steuerungstechnik in der Lage sind, Werkstücke mit hoher Präzision auch für komplexe Formen automatisch herzustellen.

Die Arbeit sicherer machen

Beim Stichwort Industrierobotik schrillen bei vielen die Alarmglocken: Werden noch mehr Menschen durch Maschinen ersetzt? Brell-Cokcan widerspricht routiniert: Es gehe nicht um weniger, aber um andere Jobs, um kostengünstiges, sicheres und nachhaltiges Bauen. „Wir erforschen bessere Assistenzsysteme, die Maschinen sollen den Menschen dienen und von sich aus wissen, wie sie sich präzise positionieren, um zum Beispiel besser bohren zu können.“ Das mache die Arbeit sicherer in einer Industrie mit hoher Unfallrate, besonders im Umgang mit großen Maschinen wie Baukränen, die schwere Lasten bewegen. „Verhält sich die Maschine falsch, kann man das vorher erkennen und stoppen.“

Außerdem bewegt sie die Frage, wie eine Baustelle effizienter gestaltet werden kann, um Energie, Material und Ressourcen zu sparen. „Mithilfe der Robotik können wir Prozessoptimierungen besser erkennen.“ Das ist billiger und nachhaltiger. Ein weiteres Projekt hat den kontrollierten Rückbau im Fokus. „Beton wird nicht schlecht, sondern reift mit dem Alter.“ Man versuche, Material vor der Mülldeponie zu sichern und in den Kreislauf des Bauens zurückzuführen. Zum Beispiel gehe es darum, eine Abbruchmaschine so zu steuern, dass sie Betonblöcke aus Gebäuden herausschneidet, um diese als Bauteil wieder zu verwenden. Das nennt sich Upcycling von Material und nicht Recycling, wo Beton zerschreddert wird, um ihn etwa für den Straßenunterbau zu nutzen.