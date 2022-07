Geruchsforschung : Der Duft eines halben Jahrtausends

Ein Dufthauch aus Lindenblütentee und Madeleine-Gebäck machte Marcel Proust unsterblich. Die berühmte Stelle aus seinem Roman „À la recherche du temps perdu“ hat die menschliche Nase gründlich aufgewertet. Seither wissen wir: Mit Gerüchen sind Gefühle und Erinnerungen verbunden.

Lange Zeit rangierte der Geruchssinn in der Hierarchie der fünf Sinne ganz unten. Seit die Menschheit sich als zivilisiert betrachtet, galten vor allem Hören und Sehen als Mittel zu höherer Erkenntnis. Das Riechen zählte zu den tierischen Verhaltensweisen. Doch der Rest von Animalität in unserer Nase ist ein kostbares Relikt. Denn er stattet den Menschen mit Instinkt und Intuition aus. Also Talenten, die ihm sonst abhandengekommen sind.