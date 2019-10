Studium : Auf die Uni, fertig, los!

Für sie ist es der Beginn einer neuen Ära: In diesen Tagen treten Hunderttausende junge Menschen in Deutschland ihr Studium an, lassen Schule und Kinderzimmer hinter sich und begeben sich auf einen aufregenden Weg in eine ungewisse Zukunft. Hinter vielen liegt ein Sommer der Freiheit, zwischen Abitur und Vorlesungsbeginn, zwischen Jugend und Erwachsenenleben und das zufriedene Gefühl, sich nach der Paukerei für die Abschlussprüfungen ein paar Wochen Unbekümmertheit verdient zu haben, bevor der „Ernst des Lebens“ beginnt.

Andere haben sich ein ganzes Jahr Pause gegönnt, waren auf Reisen, haben Praktika absolviert oder ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Für sie alle gilt, was der deutsche Rapper Prinz Pi in seinem Lied „Kompass ohne Norden“ schon so treffend über das Ende der Schulzeit und den Abschied von den Klassenkameraden gesungen hat: „Noch beisammen wie die Kugel eines Löwenzahn / Bevor die Böe kam und uns in die Höhe nahm.“