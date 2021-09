Studieren mit Behinderung : „Ein echter Gamechanger“

Wieder atmen zu können war die schwierigste Sache, die ich je in meinem Leben gemacht habe“, hat Vincent Kast mal gesagt. Jetzt sitzt der 24-Jährige in der Sonne am Mainufer und versucht zu husten. „Mehr als das geht nicht.“ Es folgt ein Geräusch, kaum stärker als ein Räuspern. Kast kann seine Bauchmuskeln nicht anspannen. Das heißt, er kann nicht husten, und das bedeutet wiederum: Schon sich zu verschlucken kann sehr gefährlich für ihn werden. Von Corona braucht man gar nicht erst anzufangen.

Kast war 2016 nach Australien gereist – Work and Travel. An einem See sprang er kopfüber ins Wasser, tauchte unter und stieß gegen ein Rohr, das im See verlegt war. Seitdem ist Kast querschnittsgelähmt, seine linke Hand kann er noch ein bisschen bewegen. Auf dem Rückflug nach Frankfurt wurde er an sieben Beatmungsgeräte angeschlossen, seine Lunge kollabierte.