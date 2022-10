Frauen in der Wissenschaft : Nicht gesehen, nicht gehört

Dass Frauen seltener eine wissenschaftliche Karriere ma­chen, ist eine traurige Wirklichkeit. Während etwa gleich viele Frauen und Männer ein Studium abschließen, ist nur jede dritte habilitierte Person eine Frau und von denen mit einem eigenen Lehrstuhl nur jede zehnte. Essenziell für die wissenschaftliche Karriere sind Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, denn sie sind das Tor für Habilitationsposten, Professorenstellen und Lehrstühle, um Stipendien, Forschungsgelder und Preise zu bekommen. Doch Frauen veröffentlichen weniger als Männer, was gerne damit erklärt wird, dass sie wissenschaftlich nicht so produktiv seien, etwa weil sie sich mehr um die Familie kümmern, in einem Umfeld arbeiten, wo sie sich nicht so wohl fühlen, oder nicht die richtige Position haben. Jetzt zeigt aber eine umfangreiche Studie aus den Vereinigten Staaten: Frauen leisten generell nicht weniger. Sondern sie erschienen auf allen Stufen der wissenschaftlichen Karriere und durchgehend in allen Fachbereichen seltener als Autorinnen von Fachzeitschriften, als es ihrer Leistung gebühren würde.

Das Team um Julia Lane, Professorin für Statistik an der University of New York, sammelte vier Jahre lang Daten von 9778 Forscherteams in den Vereinigten Staaten und 128.859 Forschenden. Die Daten verglichen sie mit 39.426 Fachartikeln und 7675 Patenten, die von diesen Teams geschrieben beziehungsweise angemeldet worden waren. Es kam ein riesiger Datensatz zustande: 17,9 Millionen Autorenschaften von Fachartikeln und 3,2 Millionen Patent-Erfindungen. Eingeschlossen waren alle Hierarchien – also Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter auf allen Karrierestufen und Professoren – sowie alle gängigen Wissenschaftsbereiche: unter anderem Physik, Biologie, Mathe, Medizin, Sozial-, Ingenieur-, Computer- und Geowissenschaften und Landwirtschaft. Obwohl Forscherinnen fast die Hälfte der Arbeit leisteten, waren auf den Autorenlisten im Schnitt nur ein Drittel Frauen – eigentlich hätte es ebenfalls die Hälfte sein müssen. Insgesamt wurden 21 von 100 Männern jemals als Autor genannt und 12 von 100 Frauen als Autorin, obwohl sie den gleichen Arbeitsaufwand hatten. Je ranghöher die Fachzeitschrift, desto geringer war die Chance für Frauen, genannt zu werden. Auch als das Forscherteam mögliche Einflussfaktoren herausrechnete – etwa Ausbildungsstand oder Position, wie lange man im Team ist oder in welchem Fach –, beeinflusste das Ergebnis nicht.

„Ich war überrascht, dass der Effekt so deutlich ist und statistisch so verlässlich“, sagt Frauke Kreuter, Professorin für Statistik und Datenwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Alle Mitarbeiter fair einzubeziehen und eine etwaige Autorenschaft zu berücksichtigen sei klar Aufgabe der Teamleiter. „Leider ist es schwierig, deren Verhalten kurzfristig zu ändern.“ Helfen könnten Ausbildungsmodule. Hier lernen beispielsweise Doktoranden, wann sie eine Ko-Autorenschaft erwarten dürfen, was ein wissenschaftlicher Beitrag ist und was eher eine Hilfsarbeit, für die sie vielleicht nur in der Danksagung erwähnt werden. Kreuter setzt in ihrem Team auf Runden, in denen sie jedes Mitglied explizit fragt: nach dem Beitrag, den weiteren Projekten, der eigenen Meinung, Wünschen oder Kritik. Erschreckend habe sie das Ergebnis der New Yorker Studie gefunden, dass nicht nur 43 Prozent der Frauen, sondern auch 38 Prozent der Männer nicht als Autor oder Autorin erschienen, obwohl sie beteiligt waren. „Das zeigt, dass die Arbeit von Forschenden generell nicht genügend wahrgenommen wird. Es wird Zeit für eine Forschungskultur, in der Wertschätzung normal ist.“