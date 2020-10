Münchner Start-up-Fabrik : „Wir wollen ein Paradies für Gründer sein“

Aktualisiert am

Die TU München bringt so viele erfolgreiche Hightech-Gründungen hervor wie keine andere deutsche Hochschule. Die Investoren stehen Schlange. Was steckt hinter dem Erfolg?

Helmut Schönenberger, seit 2002 oberster Gründerförderer in München, vor einer Wand mit den Namen der rund 100 Firmenkunden der Unternehmer-TUM GmbH. Bild: Dominik Gierke

Seriensieger, den Titel kennen sie in München gut. Beim FC Bayern natürlich, dessen Fußballer seit 2013 die Bundesliga dominieren. Aber auch an der Technischen Universität, die sich für ihre Selbstvermarktung die schnittige Abkürzung TUM zugelegt hat. Seit 2006 räumt sie regelmäßig die Hauptpreise der Exzellenzinitiative ab, des wichtigsten Förderprogramms für die Hochschulen im Land. Und seit 2012 steht sie auch stets auf dem ersten Platz, wenn der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ermittelt, wo es Studenten und Forscher am besten gelingt, aus ihren Ideen erfolgreiche Unternehmen zu machen.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ob es der Flugtaxi-Pionier Lilium ist, das von Elon Musk umschwärmte Hyperloop-Team mit seinen Plänen für einen unterirdischen Hochgeschwindigkeitszug, ob es die Smart-Home-Firma Tado ist, der Fernbus-Anbieter Flixbus oder die schon jetzt auf einen Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde Euro veranschlagte Business-Software-Schmiede Celonis: Wenn heute ein Hightech-Start-up aus Deutschland von sich reden macht, dann hat es seine Wurzeln sehr wahrscheinlich an der Technischen Universität in München.