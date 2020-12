Ausbildung bei der Polizei : Nicht ganz so wie im Tatort

Der Weg in den gehobenen Polizeidienst führt über ein duales Studium. Neben einem Einkommen in der Ausbildung locken später familienfreundliche Arbeitszeiten. Doch in der Gesellschaft ist der Beruf zum Teil in Verruf geraten.

Margret Geuting fand über Umwege zu ihrem Traumberuf: Polizistin. Schon nach dem Abitur wollte sie zur Polizei, doch in Berlin herrschte wegen der Sparmaßnahmen in der Stadt Einstellungsstopp. Mit 18 Jahren nach Hamburg ziehen, um dort die Akademie der Polizei zu besuchen, das wollte Geuting nicht. Also lernte sie Veranstaltungskauffrau und studierte an der Universität der Künste Berlin das Fach Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Mit diesem Abschluss kann man in die Werbebranche oder in den Journalismus gehen. Geuting landete bei einer Eventagentur. Kein familienfreundlicher Job, wie sie bald herausfand: „Ich hatte viele Termine abends und auch Veranstaltungen außerhalb Berlins. Das war für mich als Mutter eines Kindes schwierig.“ Also erinnerte sie sich an ihren Traum – und bewarb sich mit 38 Jahren bei der Polizei.

Mittlerweile liegt die dunkelblonde Frau in den letzten Zügen ihres Bachelorstudiums für den Gehobenen Polizeivollzugsdienst. Anders als in anderen Bundesländern findet der theoretische Teil in Berlin an einer zivilen Einrichtung statt, der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR). Margret Geuting ist zufrieden mit ihrer Wahl und überzeugt davon, mit der Polizei einen Arbeitgeber gefunden zu haben, der zu ihren Bedürfnissen passt. Im „Tatort“ lassen Kommissare ja häufig zu Hause alles stehen und liegen, um ermitteln zu gehen. Nicht so in der Realität, betont Geuting: „Wir wissen teilweise drei Monate im Voraus, welche Dienste wir antreten.“ Bei der Betreuung ihres Kindes werde sie von ihrer Familie unterstützt.

Mit Anfang 40 ist Margret Geuting wesentlich älter als ihre Kommilitonen. Der Nachwuchs bei der Berliner Polizei ist im Durchschnitt jünger als 25 Jahre. Trotzdem ist sie körperlich so fit, wie es ihr Beruf verlangt: „Ich laufe ja auch regelmäßig Marathon und Halbmarathon“, sagt sie.

„Männer bilden untereinander eher eine Konkurrenz“

Frauen gehören mittlerweile zum Polizeialltag in Deutschland – ebenso wie Menschen mit Migrationshintergrund. Im Studiengang Gehobener Polizeivollzugsdienst liegt deren Anteil bei 20 Prozent, schätzt Wim Nettelnstroth, Professor an der HWR, und zählt Polnisch, Türkisch und Arabisch als häufige Muttersprachen auf. Der Hamburger Polizeiwissenschaftler Rafael Baehr beobachtet, dass viele Migranten den Polizeiberuf attraktiv finden, aber im Auswahlverfahren am Deutschtest scheitern. „Was die Leistungen in der Ausbildung anbelangt, schneiden Frauen in der Regel sogar besser ab als die Männer“, sagt Baehr, der an der Akademie der Polizei Hamburg lehrt. „Frauen zeigen im Studium oft höhere Leistungen, weil sie mit mehr Ernst und mehr Fleiß an die Sache herangehen.“

Während es früher für viele polizeiliche Tätigkeiten kräftige Männer brauchte, sei heute oft Feinmotorik gefordert, sagt Professor Baehr. „Selbstverständlich kann auch eine Frau ein Polizeiboot steuern. Männliche Kraft benötigt man nur noch in den Spezialeinsatzkommandos und in einigen Einheiten in der Bereitschaftspolizei.“ Die Polizei habe erheblich von den Frauen profitiert, betont Baehr: Sie brächten Kompetenzen in der Kommunikation und Deeskalation mit, von denen ihre Kollegen profitieren könnten. „Männer bilden untereinander eher eine Konkurrenz, Frauen steigen in dieses Spiel nicht so stark ein“, sagt Baehr.

Und so sind von den 1761 Personen, die in Berlin für das Fach Gehobener Polizeivollzugsdienst eingeschrieben sind, ein Drittel Frauen. Die Studierenden sind von Beginn an Beschäftigte der Polizei, die ihnen Bezüge zahlt – 1295,07 Euro brutto gibt es monatlich im ersten Jahr. Allerdings ist keine vorlesungsfreie Zeit vorgesehen, sondern 30 Tage Urlaub pro Jahr. In den ersten beiden Semestern entscheiden sich die Studierenden zwischen den Laufbahnzweigen Kriminalpolizei – dort werden Straftaten ermittelt –, Schutzpolizei – sie sorgt für öffentliche Sicherheit und Ordnung – und Gewerbeaußendienst. Diese Polizisten ermitteln Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Gewerbebezug.