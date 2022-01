Gebraucht, benutzt, verwaltet : Wofür kann man die Universität heute noch lieben?

Fast drei Millionen Studenten, nahezu eine halbe Million Erstsemester: Die deutschen Hochschulen hatten auch im vergangenen Jahr Rekordzahlen zu vermelden. Bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) nahm man die Zahlen pflichtbewusst zur Kenntnis. Die unterkühlte Reaktion der HRK ließ von der traditionellen Begeisterung für den ungebrochenen Zuspruch immer größerer Anteile der Ausbildungsjahrgänge nichts mehr erkennen. Zum Glück verlassen die meisten Studenten ihre Hochschule in gebührender Eile wieder, rund ein Drittel sogar ohne Abschluss. Das Interesse an den Gründen für die hohen Abbrecherquoten hält sich in Grenzen. Die meisten studieren ihr Fach ohnehin für eine berufliche Praxis, für die man gar keine Wissenschaft braucht.

Wer sich auf das Wagnis einlässt, an diesen Hochschulen tatsächlich eine Zukunft in Forschung und Lehre anzustreben, konnte in diesem Jahr bei der Initiative „Ich bin Hanna“ seine Nöte mit den Kommilitonen teilen, mit denen man eigentlich um die wenigen Dauerstellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs konkurriert. Die inzwischen ehemalige Bundesforschungsministerin Anja Karliczek reagierte auf die Forderungen der Initiative mit dem schmallippigen Hinweis, der Bund habe hier seine Möglichkeiten erschöpft. Jetzt wären die Länder und deren Universitäten gefordert, die in den Bund-Länder-Programmen vereinbarten Dauerstellen auch zu beschaffen. Recht kleinlaut fügte sie hinzu, dass längst nicht alle in der Wissenschaft ausgebildeten Personen langfristig auch im Wissenschaftssystem tätig sein könnten. Eigentlich hätte Karliczek aber nicht um Verständnis für diese Binse bitten müssen, sondern um Verständnis für die Unlösbarkeit des dahinter stehenden Konflikts.