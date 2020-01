Austritt naht : Was der Brexit für EU-Studenten bedeutet

Ein Studium an einer britischen Universität ist für viele junge Menschen ein Traum. Ob Oxford, Cambridge, Imperial College London, London School of Economics (LSE) oder University College London (UCL): Sie liegen in den einschlägigen Hochschul-Rankings zusammen mit amerikanischen Eliteunis auf den vordersten Plätzen. Diese Hochschul-Namen funkeln wie Edelsteine in jedem Lebenslauf und sind deshalb bei deutschen Schulabgängern äußerst beliebt. Auch Edinburgh, King’s College, Warwick oder St. Andrews stehen hoch im Kurs.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Doch wie geht es nach dem Brexit weiter? Können EU-Bürger auch künftig ohne Probleme an britischen Universitäten studieren? Steigen die Studiengebühren für EU-Bewerber? Nimmt das Königreich auch künftig am Erasmus-Austauschprogramm teil? Werden britische Hochschulen weiterhin Geld aus EU-Forschungsförderprogrammen beziehen? All das sind Fragen, die die Hochschulszene eine Woche vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Januar umtreiben. Die Antwort ist wohl in den meisten Punkten ein Ja, doch bleibt viel Unsicherheit. „Wir bewegen uns mit dem Brexit in unbekannten Gewässern“, sagt Nick Hillman, Direktor der britischen Denkfabrik Higher Education Policy Institute (HEPI).

Der Andrang internationaler Studierender auf die Insel hat sich innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre vervierfacht. 485000 nichtbritische Studenten sind laut der jüngsten Statistik an den Hochschulen des Vereinigten Königreichs eingeschrieben – das ist ein Viertel der Gesamtstudentenschaft. Rund 143.000 Studierende (6 Prozent) kommen aus EU-Ländern. Nach dem Brexit-Votum vor dreieinhalb Jahren sank die Zahl der Neueinschreibungen von EU-Studierenden, zuletzt ist sie wieder gestiegen. Die Regierung in London versucht vor dem Brexit zu beruhigen. In der Übergangszeit bis Ende 2020 geht erst mal fast alles so weiter wie bisher. Die Zahl internationaler Studenten sei auf einem Rekordniveau und soll weiter steigen, es gebe keinen Wunsch, sie zu begrenzen. „Es ist unser Ehrgeiz, die Zahl bis 2030 auf 600.000 zu steigern“, sagt ein Regierungssprecher. Allerdings wird das Wachstum vor allem durch Asiaten getragen. Inzwischen studieren schon mehr als 100.000 Chinesen im Königreich. Die nächstgrößeren Gruppen an britischen Universitäten bilden Inder, Amerikaner, zudem Hongkonger und Malaien. Erst dahinter folgen mit jeweils rund 14000 Studierenden Italiener, Franzosen und Deutsche.

Verlust des europäischen Charakters

Ein heikles Thema sind die Studiengebühren. Die einstige liberal-konservative Regierung hob die Obergrenze auf 9000 Pfund, im Jahr 2012 verdreifachten sich damit die Gebühren an englischen Universitäten (in Schottland ist es günstiger). Inzwischen kostet ein Bachelor-Studium in England 9250 Pfund (fast 11.000 Euro) pro Jahr. EU-Bewerber zahlen bislang denselben Preis wie Briten, während „Overseas“-Studenten, also die Chinesen, Inder, Amerikaner und alle anderen, weitaus mehr zahlen, oft doppelt so viel. An der LSE beispielsweise kostet ein Bachelor-Jahr für Nicht-EU-Ausländer 21.570 Pfund, also 12300 Pfund mehr als für EU-Bürger. Für die meisten Master-Programme beträgt der Unterschied etwa 5000 Pfund.