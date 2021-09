Studentinnen in Afghanistan : „Wir leben  in Angst,  ohne Sinn“

An dem Tag, an dem die Taliban kamen, saß Zaafirah mit ihren Kommilitonen in der Uni und lernte für den Bachelor. Plötzlich machten Gerüchte die Runde, Taliban-Kämpfer hätten die Stadt betreten. Da brach Panik aus, erinnert sich Zaafirah, die wie alle Studierenden in diesem Text in Wirklichkeit anders heißt. Die Studierenden riefen ihre Familien an, viele dachten daran, zu fliehen. Im Auto kam sie zuerst noch voran, doch bald waren die Straßen so verstopft, dass sie zu Fuß weitermusste. „Ich trug High Heels, und irgendwann waren meine Schuhe voller Blut. Aber wegen der Angst habe ich keine Schmerzen gespürt“, sagt sie. Dieser Sonntag, der 15. August, war der Tag, an dem sie das letzte Mal in der Uni war.

Seit die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind, ist der Unibetrieb fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Zwar gibt es Berichte darüber, dass die Wiedereröffnung stark vorangetrieben wird; vielen Studierenden ist aber unklar, wie es für sie genau weitergehen soll. Vergangenen Sonntag hatte der Taliban-Minister für Hochschulbildung, Abdul Baqi Haqqani, jedenfalls verkündet, was viele schon befürchtet hatten: Frauen werden nicht mit Männern zusammen studieren dürfen. Die Taliban würden einen „vernünftigen und islamischen Lehrplan erstellen, der mit unseren islamischen, nationalen und historischen Werten übereinstimmt“. Aber wie die Hochschulbildung unter den Taliban genau aussehen wird, bleibt weiter unklar, auch inwieweit unter diesen neuen Bedingungen eine Lehre für Frauen praktisch überhaupt möglich sein wird. Befürchtet wird unter anderem, dass es gar nicht genügend Dozentinnen gibt, um alle Studentinnen unter der Geschlechtertrennung weiter zu unterrichten. In dieser Ungewissheit warten Frauen derzeit daheim und fürchten, dass ihnen statt einer Karriere nur eine Zukunft als Hausfrau bleibt. So war es im letzten Taliban-Regime von 1996 bis 2001 der Fall. Viele männliche Dozenten haben derweil Angst, für ihr früheres Engagement und kritische Äußerungen über die Taliban büßen zu müssen.