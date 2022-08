Berühmte Hochschullehrer : Wenn der Prof ein Promi ist

Heiner Lauterbach

Heiner Lauterbach bekommt extra ein Tischchen mit einem Glas Wasser darauf hingeschoben. An der Macromedia-Hochschule heißt das: Man ist wichtig. Und Heiner Lauterbach ist wichtig. Als Honorarprofessor für Schauspiel, Film und Fernsehen an der privaten Hochschule in München. Aber vor allem als einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands.

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil".

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Vor der schulklassengroßen Gruppe Studierender aus den Bereichen Drehbuch, Produktion, Schauspiel, Regie, Kamera und Schnitt steht also ein echter Star. Wenn auch nicht unbedingt einer, wie man ihn sich vorstellt: Es ist ein Star in ausgebeulter Hose und Trainingsjacke, der erklärt, dass ein Drehbuch bitte keine Rechtschreibfehler enthalten sollte. „Eigentlich bin ich bemüht, in möglichst komprimierter Form vor Fehlern zu bewahren“, sagt Lauterbach väterlich. Das meint er nicht nur im orthographischen Sinne. „Wenn ich alles gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mir unzählig viele Dinge ersparen können.“ Vorbereitet sein, pünktlich sein, genau sein, nett sein, predigt der selbst ernannte einstige Hallodri deswegen den Studierenden.