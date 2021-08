Verband von Sinti und Roma : „Wir wollen Wissen schaffen“

Aktualisiert am

Sinti und Roma haben ihren ersten Studierendenverband gegründet. Damit wollen sie den Antiziganismus bekämpfen, der auch an deutschen Unis weit verbreitet ist.

Antiziganismus zum Thema machen:Kundgebung verschiedener Sinti- und Roma-Initiativen im April in Berlin Bild: Stefan Boness/Ipon

Als Franz-Elias Schneck die traditionell pakistanischen Trachten anzog, wollte er eigentlich nur Werbung für seinen Studiengang machen. Schneck studiert Empirische Kulturwissenschaften und Indologie in Tübingen, für den Instagram-Kanal seiner Uni drehte er ein kurzes Quiz-Video. „Hallo, ich bin Franz“, sagt Schneck dort in die Kamera, „ich werde euch heute meinen Studiengang beschreiben, ohne dessen Namen zu nennen.“

Schneck erntete einen Shitstorm. Andere Studierende warfen ihm vor, sich über pakistanische Menschen lustig zu machen, deren Diskriminierungserfahrungen zu beschönigen, kulturelle Aneignung zu betreiben. Schneck, schrieben die Kommentatoren, könne sich doch nicht als Mann mit deutsch klingendem Namen traditionelle pakistanische Gewänder anziehen, nur um ein lustig gemeintes Quiz zu machen.

Noch heute, zwei Monate später, zeigt sich Schneck geschockt. Das liegt auch daran, dass die Herkunft des 21-Jährigen alles andere als privilegiert ist. Schneck gehört zu einer der am stärksten diskriminierten Minderheiten Europas: den Sinti und Roma. Seine frühen Vorfahren stammen vermutlich aus dem Indus-Delta im südlichen Pakistan und westlichen Indien. „Wie viele Sinti hießen denn Franz und wurden trotzdem ermordet?“, kommentiert Schneck mit Blick auf das Dritte Reich den Shitstorm. Er versuchte, den wütenden Instagram-Nutzern seine Geschichte zu erklären, aber es half nichts – die Uni löschte sein Video.

Große Leerstellen im Wissen und Umgang mit Sinti und Roma, auch auf dem Campus

Schneck studiert nicht nur Empirische Kulturwissenschaften und Indologie, er ist auch das jüngste Gründungsmitglied des ersten Studierendenverbands der Sinti und Roma in Deutschland. Der Verband war erst wenige Monate jung, als die Uni Tübingen das Video von Schneck löschte. Als er protestierte und es nichts half, bat Schneck Dotschy Reinhardt um Hilfe. Sie sitzt im Vorstand des frisch gegründeten Verbands. Erst auf ihr Ersuchen hin wurde das Video wieder hochgeladen. „Es ging gar nicht um die Lehrerschaft“, erklärt Reinhardt den Vorfall, „sondern um die Studierenden unter­einander.“ Der Shitstorm habe gezeigt, dass es immer noch „keine Sensibilität für Antiziganismus und die reichhaltige Geschichte und Kultur, die bis in den Sindh hineinreicht“, gebe, so Reinhardt.

Reinhardt hat den Verband mit gegründet, weil es ihr wichtig war, dass Sinti und Roma auch auf den Campus endlich wahrgenommen werden. Sie selbst ist vor allem als Jazzmusikerin bekannt und arbeitet als Referentin am Dokumentations- und Bildungszentrum Deutscher Sinti und Roma. Es gebe große Leerstellen im Wissen und Umgang mit ihrer Volksgruppe, die man „mit realistischer Info“ füllen müsse, sagt sie. „Und dazu gehört es auch, über die ganz frühen Wurzeln der Sinti und Roma zu reflektieren.“

„Hätte es diesen Studierendenverband zu meiner Zeit gegeben, hätte ich mir Hilfe geholt und meine Diplomarbeit über Sinti und Roma geschrieben. Leider habe ich mich nicht getraut“, sagt Radoslav Ganev. Ganev leitet den Münchner Verein „Lichterkette“, der sich gegen Rassismus einsetzt. Auch der 36 Jahre alte Politikwissenschaftler gehört zum Vorstand des neuen Studierendenverbands. Ihm, sagt er, habe als Student immer ein Ort gefehlt, wo er Vorbilder hätte finden können und eine Beratung, die Sinti und Roma dabei hilft, all der Widrigkeiten, denen eine diskriminierte Minderheit begegnet, zum Trotz, die Schule abzuschließen und erfolgreich zu studieren.