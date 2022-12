Volkswirtschaftslehre : Die Sorgen der Jung-Ökonomen

Das Gebäude der Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften am Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt am Main (Bild aus 2011) Bild: Maria Irl

Der Weg von der Promotion zur Professur ist weit. Eine Studie der größten deutschen Ökonomenvereinigung hat sich mit den Karrierewegen der Nachwuchswissenschaftler im Fach Volkswirtschaftslehre in Deutschland befasst. Dafür befragte die „Arbeitsgruppe Nachwuchs“ des Vereins für Socialpolitik rund 470 Nachwuchswissenschaftler, also Doktoranden und schon Promovierte, die nach Abgabe ihrer Doktorarbeit an der Universität geblieben sind, um weiter zu forschen (Postdocs), über ihre Karriereziele, Wünsche, Sorgen und Hoffnungen. Zusätzlich wurden an 13 Orten die Leiter der Ausbildungsprogramme interviewt. Die Ergebnisse hat die Arbeitsgruppe in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit präsentiert.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Unter den Doktoranden gaben rund 20 Prozent als Karriereziel an, eine Professur zu erlangen; unter den Postdocs waren es mit 41 Prozent mehr als doppelt so viele. Allerdings, so heißt es in der Studie, werde „nur ein geringer Teil“ der Befragten dieses Karriereziel auch tatsächlich erreichen. Allein in Deutschland säßen derzeit mehr als 800 Postdocs und Juniorprofessoren auf befristeten Stellen. Die Mitgliederdatenbank des Vereins für Socialpolitik zähle demgegenüber aber lediglich 190 Professoren und Professorinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den kommenden sechs Jahren die Altersgrenze von 67 Jahren erreichen und damit voraussichtlich altersbedingt Platz für den wissenschaftlichen Nachwuchs machen.

„Wir Älteren sitzen bequem auf unseren Stühlen“, sagte Georg Weizsäcker, der 49 Jahre alte Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik, bei der Vorstellung der Studie: „Für die Jüngeren ist es schwierig.“ Im internationalen Vergleich sei die Situation für Nachwuchswissenschaftler in Deutschland zu unsicher, weil die allermeisten noch in fortgeschrittenem Alter auf befristeten Stellen sitzen und die endgültige Karriereentscheidung oft sehr spät fällt. Postdocs hätten heute im Schnitt fünf Jahre Studium hinter sich und danach oft noch sechs Jahre für ihre Promotion, erläuterte Christian Bayer, der Nachwuchsbeauftragte des traditionsreichen Vereins. Mit Anfang 30 wollten viele von ihnen sesshaft werden, doch ihre Situation bleibe oft noch längere Zeit unsicher. Die Situation sei für viele abschreckend, dadurch verliere die Volkswirtschaftslehre viele gute Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, befürchtet Weizsäcker.

Immer längere Promotionszeiten

„Viele hoch motivierte Postdocs treffen auf nur wenige frei werdende Professuren“, sagt Bayer. Die Erhebung zeige aber auch: „Insgesamt sind die Postdocs recht optimistisch, eine Professur zu erhalten.“ Tatsächlich sind unter den Postdocs 65 Prozent der Befragten optimistisch oder sogar sehr optimistisch, die nächste angestrebte Karrierestufe zu erreichen. Dabei fanden sich allerdings auch spürbare Unterschiede zischen den Geschlechtern: Während 25 Prozent der promovierten Männer mit einer noch unsicheren Universitätsanstellung „sehr optimistisch“ waren, die nächste Karrierestufe zu erreichen, waren es bei den Frauen nur rund 11 Prozent.

„Die Weichenstellung, ob es mit einer Professur klappt, sollte nicht erst mit Mitte 40 fallen, sondern früher“, sagte Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz: „Aber die Promotionszeiten werden immer länger.“ Das sei ein Pro­blem. Einen wichtigen Grund dafür sieht er im Wegfall der Habilitation. „Sie wurde de facto ersetzt durch die Anforderung, Artikel in renommierten Fachzeitschriften zu veröffentlichen“, heißt es in der Studie. Weil dadurch aber „die zweite große Schrift“, mit der sich Nachwuchswissenschaftler früher profilieren konnten, weggefallen sei, wollten viele ehrgeizige Jungwissenschaftler ihre Doktorarbeit besonders gründlich anfertigen. Doch Doktorarbeiten würden nicht unbedingt besser, wenn man länger daran arbeite.

Bessere Betreuung notwendig

Bayer widersprach in diesem Punkt: Die Verlängerung der Promotionszeit habe nichts mit dem Wegfall der Habilitation zu tun. Dies sei eine internationale Entwicklung in der Ökonomie, von der sich Deutschland nicht abkoppeln könne. Auch in den Vereinigten Staaten, wo es die Habilitation nicht gab, seien die Promotionszeiten gestiegen, dort seien mittlerweile sechs bis sieben Jahre zur Promotion für den Ökonomennachwuchs durchaus üblich. Die internationalen Anforderungen an Jungwissenschaftler seien mittlerweile eben sehr hoch. In drei oder vier Jahren lasse sich die hohe Qualität der Forschungsarbeiten, die zum Erlangen einer guten Stelle erwartet werde, kaum erreichen. Ähnlich sieht es Rüdiger Bachmann, Professor an der amerikanischen Universität Notre Dame in Indiana: Der Qualitätsmaßstab, der wirklich zähle in der Volkswirtschaftslehre, werde ganz überwiegend von den zehn Eliteuniversitäten an der amerikanischen Ostküste vorgegeben. Die anderen passten nicht.

Mehr zum Thema 1/

Die Studienautoren haben zwei Empfehlungen an den Wissenschaftsbetrieb. Erstens: Doktoranden müssten besser betreut werden, denn überraschend viele Promovierende seien unzufrieden mit der Betreuungssituation durch die Professorenschaft: 67 Prozent der Doktoranden empfinden eine bessere Betreuung als „wichtig“ oder „sehr wichtig“. Zweitens: Fakultäten wird empfohlen, mehr Stellen mit längerfristiger Perspektive zu schaffen, speziell „Tenure Track“-Professuren nach amerikanischem Vorbild, also Stellen für Nachwuchswissenschaftler, die entfristet und in lebenslange Professuren umgewandelt werden können, wenn sich Nachwuchswissenschaftler in einem Evaluationsverfahren nach einer vorher festgelegten Zeit bewähren. Bislang sind solche Stellen rar. Unter den 473 Befragten, gaben 12 an, eine solche Tenure-Track-Stelle zu haben. Die Autoren versprechen sich von einer Umstellung auf ein solches System, „dass die wesentliche Karriereentscheidung damit früher fällt als im bisherigen System“. Das sei wichtig, auch wenn im Gegenzug andere befristete Stellen wegfielen.