Der Völkermord an den Armeniern gilt in der Türkei als Tabu. Die Archäologie beugt sich diesem Druck und leistet Selbstzensur, behauptet ein amerikanischer Forscher.

Der Völkermord an den Armeniern, dem in den Jahren 1915 und 1916 Hunderttausende zum Opfer fielen, wird von der türkischen Regierung bis heute geleugnet. Gegen den Forschungskonsens der allermeisten Historiker stellt die Türkei die Geschehnisse als unbeabsichtigte Kriegsfolgen dar. Zu indirekten Komplizen dieser Leugnungspolitik machen sich ausländische Archäologen, die in Ostana­to­lien forschen. Aus Angst um ihre Gra­bungsgenehmigungen beschweigen sie den Genozid und marginalisieren darüber hinaus den armenischen Anteil an der Geschichte Anatoliens. Diesen Vorwurf erhebt der Archäologe Adam T. Smith von der US-amerikanischen Cornell-Universität in einem Aufsatz der Zeitschrift „Current Anthropology“.

Ausländische Archäologen, die in Ostanatolien arbeiten, machen sich in Adam Smith’ Augen zu Helfern der türkischen Geschichtspolitik, indem sie Zeugnisse und ganze Epochen der armenischen Geschichte und Kultur aus ihren Forschungen und Publikationen ausblenden oder als „byzantinisch“ neutralisieren. Zugleich ignorieren sie bewusst die politisch motivierte Vernachlässigung oder Aus­löschung des armenischen Kulturerbes durch den türkischen Staat. Smith, der selbst nicht in der Türkei, sondern in der Kaukasusregion forscht, stützt seine Kritik auf eine Sichtung aktueller archäo­logischer Literatur. Die Autoren, so sein Fazit, würden die Jahrtausende armenischer Besiedlung weitgehend ausblenden oder bestenfalls auf einige Vorzeige-Monumente der mittelalterlichen Kirchengeschichte reduzieren.