Vielsprachigkeit : Das Glück der Sprachen

Sprich über das Glück der Sprachen, haben zwei Freunde mir geraten. Du redest ja doch ständig darüber, wie schön es ist, mehrere Sprachen zu haben. Das Glück der Sprachen ist aber durchaus keine allgemeine oder unmittelbare menschliche Empfindung. Wenn man nicht verstanden wird oder den anderen nicht versteht, weil es so viele verschiedene Sprachen gibt, macht einen das eher unglücklich und traurig. Politiker, die einen politischen Körper zusammenhalten wollen, sind zumeist unglücklich über viele verschiedene Sprachen auf ihrem Territorium. Und daher hat auch die Bibel recht, wenn sie die Existenz der vielen Sprachen auf der Erde aus einer Strafe Gottes herleitet, welche die „einerlei Sprache“ des Anfangs zerstört: Babel.

In der anderen Tradition unserer Kultur, in Griechenland, ist die Vielfalt der Sprachen kein großes Thema. Die Welt sprach ja griechisch, warum also glücklich oder unglücklich sein über die Vielfalt der Sprachen? Aber die Griechen waren in gewisser Hinsicht schon un­glücklich mit der einen Sprache, die sie sprachen, jedenfalls die Philosophen.