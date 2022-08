Unselbständig im Studium : Im Hörsaal noch an Mamas Rockzipfel

Auf meinem Smartphone erscheint zweimal „Ho­me“: einmal im Telefonbuch – die Festnetznummer meiner Eltern – und dann eine Stecknadel auf Google Maps, die die genaue Adresse meines Elternhauses anzeigt. Ich gebe zu, in düsteren Momenten der Motivationslosigkeit in der Unibibliothek schaue ich mir manchmal immer noch an, wie weit es jetzt theoretisch mit dem Auto nach Hause wäre, obwohl ich es mittlerweile auswendig weiß: 3 Stunden und 44 Minuten ohne Staus und Pausen. Ich fahre zwar meistens dann doch nicht, aber allein schon solche kleinen Eskapismus-Anflüge in Gedanken halten mich über Wasser. Meinen Spotify-Account teile ich mit meinem Vater, Hauptnenner ist unsere beidseitige grenzenlose Begeisterung für Taylor Swift und The Chainsmokers, über die wir uns auch auf die Ferne ausgiebig austauschen. Am Ende unserer Chat-Nachrichten merkt mein Vater dann etwa an: „Ja, ‚Mirror Ball‘ ist toll! Wusstest du, dass dies auch ein Album von Neil Young ist, das er 1995 mit Pearl Jam produziert hat?“

Klingt, als würde ich immer noch sehr an meinen Eltern hängen. Aber ist das mit Anfang 20 und in meiner Lebensphase als Studentin nicht mittlerweile normal? Jedenfalls hört man häufig – zuweilen mit leicht sarkastischen Untertönen gewürzt –, dass sich die junge Generation von heute schwerer von den Eltern ablösen kann.

Überbehütete Studierende

Nancy Quittenbaum, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Uni Erfurt, bestätigt: Es gebe eine Tendenz hin zu mehr Unselbständigkeit unter Studierenden. „Meiner Wahrnehmung nach werden Studierende von den Eltern teilweise überbehütet. Im Vergleich zu meiner eigenen Studienzeit, in der zahlreiche Kommilitonen ihr Studium durch Nebenjobs finanziert haben, werden Studierende heute von ihren Eltern finanziell sehr großzügig unterstützt. Wir erleben auch, dass sich Eltern sogar mit der Prüfungsordnung auseinandersetzen und auf juristischer Grundlage bei den Professoren und Dozenten melden, weil sie die Noten ihrer Kinder hinterfragen.“ Zwar beschränken sich ihre und die Beobachtungen ihrer Kollegen nur auf Studierende der Schul-und Grundschulpädagogik, doch sie könne sich vorstellen, dass die Einmischung in Studienfächer wie Medizin und Jura womöglich noch größer sei, da in diesen Fächern der elterliche Druck auf die Kinder viel höher ausfalle.

Frieder Lang, Professor am Institut für Psychogerontologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zeichnet ein etwas anderes Bild: „In den Medien wird gelegentlich der Eindruck erzeugt, dass sich die jüngere Generation in ihrem Verhalten von früheren Generationen abhebe, neuerdings wird bei der Generation Z eine höhere Abhängigkeit von Eltern festgestellt. Dabei wird übersehen, dass es allgemeingültige Entwicklungsprozesse im Erwachsenenalter gibt, die in jeder Generation der Nachkriegszeit ähnlich verlaufen. Dazu zählt auch die Ablösung von den Eltern, die eine Neudefinition dieser Beziehung erfordert und zeitlich nicht auf die Phase des Studiums begrenzt ist.“