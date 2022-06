Akademischer Mittelbau : Entweder Professor – oder arbeitslos

Nachwuchs. So bezeichnet der deutsche Wissenschaftsbetrieb alle Wissenschaftler, die auf Qualifikationsstellen sitzen, das heißt an ihrer Doktorarbeit oder Habilitation arbeiten. Erst mit der Berufung auf eine Professur ist man Kollege. Sprache ist verräterisch. Sie verweist auf ein System, in dem es eine Zweiklassengesellschaft von Wissenschaftlern gibt, in dem der „Nachwuchs“ den ­Mittelbau und die Professoren den Oberbau bilden, man könnte angesichts der Arbeitsbedingungen und Besoldungen auch von akademischer Unter- und Oberschicht ­sprechen. Im internationalen Vergleich ist eine solche Kategorisierung nicht Standard. Universitäre Personalstrukturen lassen sich auch anders und sehr viel kollegialer organisieren.

Davon würden nicht nur die jungen Wissenschaftler profitieren, sondern auch die bereits etablierten Professoren, deren Kernkompetenzen Forschung und Lehre gegenwärtig durch die vielfältigen Aufgaben des Wissenschaftsmanagements allzu sehr in den Hintergrund gerückt werden. Es geht bei diesem Thema also nicht um Partikularinteressen einer spezifischen universitären Statusgruppe, sondern um die Stärkung der Universität insgesamt.