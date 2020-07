Umstrittene Praxis : Darf die TU Eindhoven Männer ausschließen?

Aktualisiert am

Die Universität in Eindhoven stellt nur noch Frauen ein. Männer können sich erst mal nicht bewerben. Ob das zu weit geht, beurteilt jetzt das Menschenrechtsinstitut.

Ein radikales Frauenförderprogramm der Technischen Universität (TU) Eindhoven steht vor einem wichtigen Test: Am Freitag veröffentlicht das niederländische Institut für Menschenrechte sein Urteil über die umstrittene Praxis der TU, feste Dozentenstellen auf Jahre hinweg nur noch an Frauen zu vergeben. Die Universität und das Menschenrechtsinstitut bestätigten den Termin auf F.A.Z.-Anfrage.

Der Entscheid ist nicht juristisch bindend, liefert aber je nach Ausgang Gegnern oder Befürwortern argumentative Handhabe, um gegebenenfalls vor Gericht zu bestehen.

Die Universität hatte das Förderprogramm im Juli begonnen, es heißt Irène-Curie-Stipendium und ist auf mindestens fünf Jahre angelegt. Es geht um zunächst voraussichtlich 150 feste Arbeitsplätze. Männer können sich für eine offene Stelle nur bewerben, wenn nach sechs Monaten keine geeignete Frau gefunden ist.

Etwa 60 Beschwerden

Das Vorgehen hat die Geschlechterdebatte befeuert – ein völliger Ausschluss von Männern ist in Frauenförderprogrammen ungewöhnlich. Befürworter argumentieren, Frauen seien in der Gesellschaft immer noch strukturell benachteiligt. Gegner erkennen darin Diskriminierung von Männern.

Der Fall hat die Antidiskriminierungsstelle Radar auf den Plan gerufen, eine von niederländischen Kommunen unterstützte Organisation. Etwa 60 Beschwerden hat sie im ersten halben Jahr nach Beginn des Förderprogramms erhalten, sagt der Direktor des Rotterdamer Büros, Cyriel Triesscheijn.

Normalerweise tritt Radar für die Gleichberechtigung von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung ein – und ist nicht generell gegen Quoten. Aber die TU Eindhoven sei so radikal aufgetreten, dass man sich verpflichtet gesehen habe, Beschwerde beim Institut für Menschenrechte einzulegen, sagt Triesscheijn.

Vorgehen sei mit dem europäischen Recht abgeglichen

Dieses 2012 gegründete Institut wird vom Justizministerium und anderen Ministerien in Den Haag finanziert. Es hat den „A-Status“ vom UN-Menschenrechtsrat bekommen und darf somit an dessen Versammlungen teilnehmen. In seinem Urteil dürfte das Institut entscheiden, ob das Programm der TU berechtigt ist oder ob sie es zurücknehmen soll.

Die Universität Eindhoven macht geltend,ihr Vorgehen sei mit dem europäischen Recht abgeglichen. Das erlaube es, bevorzugt aus Bevölkerungsgruppen zu rekrutieren, die unterrepräsentiert seien. Im niederländischen Gesetz gilt laut Regierung in Den Haag: Bei gleicher Eignung dürfe ein Arbeitgeber bestimmten Bewerbern den Vorzug geben: „etwa Frauen und Allochthonen [Menschen mit Migrationshintergrund]“.

Das niederländische Netzwerk weiblicher Professoren hat im vergangenen Jahr berechnet: Stiege die Zahl der Professorinnen im jetzigen Tempo weiter, wäre ein Anteil von 50 Prozent in den Niederlanden im Jahr 2042 erreicht.

„Unbewusste Neigung“, eher Männer einzustellen

Wenn einem Geschlechtergerechtigkeit am Herzen liegt, dürfe man nicht so lange warten, sagt der Präsident der TU Eindhoven, Robert-Jan Smits, der das Förderprogramm angestoßen hat. Im Mai teilte die Universität mit, sie habe im Zuge des Programms 35 Wissenschaftlerinnen eingestellt. Die Frauenquote unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität sei damit von 22,3 Prozent zu Beginn der Maßnahme auf etwa 25 Prozent gestiegen.

Damit hat sie beinahe den Frauenanteil in der Studentenschaft erreicht, denn der liegt nach Angaben der Universität bei 27 Prozent. Das sei aber nicht maßgeblich, argumentiert die Hochschule.

Dieser Prozentsatz werde manchmal als Begründung dafür verwendet, dass ein höherer Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal nicht reell anzustreben sei, sagt ein Sprecher. „Diese Argumentation stimmt aber nicht, denn wir werben unser Wissenschaftspersonal weltweit an.“ In den meisten Ländern seien naturwissenschaftlich-technische Studiengänge populärer, und die Repräsentation von Frauen in Mint-Fächern sei höher. „Das ist unser Bezugsrahmen“, so der Sprecher.

Smits steht der Universität seit einem Jahr vor. Er arbeitete zuvor lange in Brüssel, setzte unter anderem in der EU-Kommission weitgehende Gleichberechtigungsmaßnahmen um. Als er nach Eindhoven kam, fand er sich an der Uni mit dem niedrigsten Frauenanteil im Land wieder. Voriges Jahr waren dort 16 Prozent der Professoren Frauen, verglichen mit 23 Prozent landesweit. Smits sagt, die akademische Welt habe eine „unbewusste Neigung“, eher Männer einzustellen.

Jetzt schließt die Universität auf Jahre Männer aus, jedenfalls in Neueinstellungen. Auf die Frage, warum Smits nicht selbst seinen Posten an eine Frau abgibt, teilt der Sprecher mit: „In unserer Einstellungspolitik geht es um Wissenschaftlerinnen, nicht um die Vorstände in der Verwaltung. Unser Vorstand besteht aus drei Personen, eine davon ist eine Frau.“