Tenure Track : Die Debatte um akademische Karrierewege wird falsch geführt

Die Debatte über befristete Beschäftigung in der Wissenschaft leidet unter einer Vielzahl realitätsferner Erwartungen. Etliche Vorschläge, die hierzu eingebracht wurden, lassen den nötigen Wirklichkeitssinn vermissen. Das gilt für die Interventionen der GEW, die immer noch zu glauben scheint, dass die Schaffung von mehr Dauerstellen bei gleichzeitigem Erhalt aller befristeten Positionen möglich sei. Das gilt für die Verfechter des Berliner Hochschulgesetzes, die diese befristeten Positionen in permanente Stellen umwandeln wollen und dabei verkennen, dass wir faire Chancen auch für nachrückende Generationen benötigen.

Es gilt für die Junge Akademie, deren Ziel es ist, ein Departmentmodell mit mehr Freiheit für die Inhaber von Positionen unterhalb der Professur zu schaffen, dabei aber übersieht, dass in Technik- und Naturwissenschaften freischwebende Mittelbaustellen ohne Anbindung an eine Arbeitsgruppe für den Forschungsbetrieb gänzlich ineffektiv wären. Und alle miteinander vergessen vollkommen, dass es längst eine Lösung für das Problem schlecht planbarer Karrieren gibt: Es heißt Tenure-Track-Professur. Der Umbruch, der mit ihrer Einführung verbunden ist, hat weitreichende Konsequenzen. Über sie und nicht über akademische Wunschphantasien sollte gesprochen werden.

Prinzip des Tenure Track ist klar:

Mit der vom Bund finanzierten Eta­blierung von tausend Tenure-Track-Professuren wurde 2017 der Weg in eine neue Berufungsstruktur beschritten. Bis 2032 läuft das entsprechende Förderprogramm, von dem in der ersten Runde 34, in der zweiten 57 Universitäten profitierten. Die meisten Hochschulen haben schon den nächsten Schritt vollzogen und sind dabei, den Tenure Track in den Alltag zu überführen. Das erlaubt es, Berufungen auf wiederzubesetzende Professuren in jedem Fach langfristig vorzubereiten.

Im alten Modell wurde frühestens zwei Jahre vor dem Freiwerden eines Lehrstuhls eine Kommission gebildet, die den Ausschreibungstext verabschiedete und nach Eingang der Bewerbungen in einen meist langwierigen Auswahlprozess eintrat. Im Tenure-Track-Modell beginnt die Wiederbesetzung sechs Jahre vorher, mit der Etablierung einer Zeitprofessur, die für Postdocs nach der Promotion zur Verfügung steht. Wer entsprechende Leistungen in Forschung, Lehre, Mentorierung und akademischer Selbstverwaltung erbringt, wird nach sechs Jahren auf die dann freie Dauerprofessur berufen.

Je nach Landesgesetz unterscheiden sich die Verfahren der Leistungsüberprüfung im Detail, doch nicht in grundsätzlicher Hinsicht. Das Prinzip des Tenure Track ist klar: Berufungsfähige Bewerber werden frühzeitig gewonnen und können sich für eine spätere Dauerprofessur auf einer Stelle qualifizieren, die ihnen bereits einen hohen Grad an wissenschaftlich-institutioneller Selbständigkeit bietet.

Tiefgreifende Neurorientierung nötig

So attraktiv das Programm ist, so deutlich sind auch die Herausforderungen, die es für die Universitäten birgt. Zuallererst verlangt es eine tiefgreifende Neurorientierung aller Fächer im Hinblick auf ihre Berufungsprozesse. Akademische Selbstergänzung beginnt früher als im alten Modell, eben schon auf der Ebene der Postdocs. Ein Wechsel von im Lebensalter fortgeschrittenen Professorinnen und Professoren auf den Lehrstuhl an einer anderen Universität ist in diesem System kaum möglich. Denn alle Stellen werden von den Jüngeren via Tenure Track besetzt, nicht mehr über den Quereinstieg, der im bisherigen Modell neben der Erstberufung nachrückender Generationen immer möglich war.