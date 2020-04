Studierende im Ausland : „30 Stunden, um da rauszukommen“

An der Ramon-Llull-Universität in Barcelona ist das Coronavirus schon Thema, bevor es ganz Spanien in den Griff nimmt. Ende Februar sitzt Maike Stemmler in einem Seminar und diskutiert mit anderen Studierenden am Beispiel der weit entfernten Gesundheitskrise in China, wie sich in Zeiten von ständigen Veränderungen Prognosen machen lassen. „Da war das noch nicht so wirklich real“, sagt sie. „Und jetzt ging das alles relativ schnell.“

Stemmler studiert normalerweise im Masterstudiengang Medienwissenschaft in Bonn. Für ein Auslandssemester ist die 25-Jährige aber Anfang Februar nach Barcelona gekommen. Seit Mitte März ist ihre Gastuniversität wegen der Corona-Krise geschlossen, die sich in Spanien mittlerweile beinahe so verheerend entwickelt wie in Italien. Das Land hat die Ausgangssperre verhängt. Stemmler darf ihre Wohngemeinschaft, in der sie mit drei Mitbewohnern lebt, nur noch zum Einkaufen verlassen. „Draußen gehen sich die Leute absichtlich aus dem Weg, so eine Art Menschenslalom ist das“, sagt sie. Im Supermarkt gebe es Plastikhandschuhe, die müsse jeder anziehen. „Man schleicht durch die Regale. Dann geht man wieder.“ Alles fühle sich an wie in Zeitlupe, sagt sie.

Drinnen gewöhnt sich die WG langsam an den neuen Alltag. „Gegen 14 Uhr macht sich jeder Mittagessen. Um 18 Uhr machen meine Mitbewohnerin und ich Sport.“ Ihre Unikurse macht Stemmler nun online. „Das hilft, um eine Tagesstruktur zu haben. Aber ich habe keinen Schreibtisch im Zimmer.“ Ursprünglich hatte sie geplant, in der Bibliothek zu lernen.

Damit sie im Stehen arbeiten kann, steht ihr Laptop auf einer Kombination aus Abstelltisch und umgedrehtem Wäschekorb. Nicht mehr aus dem Haus zu gehen ist alltäglich geworden. „Ich weiß gerade nicht, wie viel Grad es draußen ist“, sagt sie. „Es ist aber auch ein bisschen egal.“ Als die spanische Regierung weitere Regelungen erlässt, meldet Stemmler sich mit einer kurzen Nachricht: „Ausgangssperre wurde um 15 Tage verlängert.“ Bis Mitte April soll sie dauern. Wenige Tage später schreibt Stemmler noch einmal: Sie werde nach Hause fliegen, da sei momentan die beste Lösung.

Einreise mit Herzklopfen

Einige Wochen durch Südostasien zu reisen und dann für ein Semester an der Chung-Ang-Universität in Seoul zu studieren – das war der Plan von Matthias Weitkämper. Als seine Gastuniversität erst den Semesterstart auf Mitte März verschiebt und dann die Kurse erst mal nur online anbietet, verlängert der 25-Jährige seine Reise. Aber nach drei Tagen auf der philippinischen Insel Palawan ist Schluss. Die philippinische Regierung gibt bekannt, dass alle Flughäfen schließen. „Ich hatte 30 Stunden, um da rauszukommen. Hinterher hieß es zwar, dass Touristen auch nach der Frist ausreisen können, aber das wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht.“