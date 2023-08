Studiengebühren für Ausländer : Eine Frage des Geldes

Wer als Ausländer in Baden-Württemberg studieren will, muss Gebühren zahlen – schon lange Zeit ist das umstritten, jetzt steht es infrage. Bald könnten die Gebühren wieder abgeschafft werden.

Ausgezeichnete Forschung, ein gutes Bildungssystem und lebenswerte Städte. Es gibt viele gute Gründe, in Deutschland zu studieren. Im Studienjahr 2022 haben 128.500 Menschen aus dem Ausland ein Studium in Deutschland begonnen. Die meisten von ihnen kamen aus China, der Türkei oder Indien. Der kulturelle Austausch hat Vorteile für die Forschung und den deutschen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig ist klar: Nicht jeder kann es sich leisten, in Deutschland zu studieren, gerade junge Menschen aus afrikanischen Ländern sind Fachleuten zufolge unterrepräsentiert. Denn Lebensmittel, Schlafplatz und Semestergebühren kosten Geld – verhältnismäßig viel, wenn man aus einem ärmeren Land stammt. Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg gerade noch einen weiteren Kostenfaktor: Menschen aus Nicht-EU-Ländern müssen extra Studiengebühren zahlen. Eine Maßnahme, die aus der Zeit gefallen sei, sagen einige Experten.

Rund 10.000 Studentinnen und Studenten aus Nicht-EU-Ländern zahlen aktuell in Baden-Württemberg Studiengebühren. Das heißt, dass sie zusätzlich zu den üblichen Hochschulkosten, wie den Semestergebühren von etwa 300 Euro, noch einen Beitrag in Höhe von 1500 Euro pro Semester aufbringen müssen. Ein Großteil des Geldes wird an das Land abgeführt, 300 Euro landen direkt bei den jeweiligen Hochschulen. Damit sollen sie die Betreuung der internationalen Studierenden verbessern. Obwohl einige Experten die Studiengebühren bei deren Einführung im Jahr 2017 noch befürwortet hatten, gibt es inzwischen viel Kritik daran. Denn in den vergangenen Jahren hat sich so einiges verändert.

„Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum die Studiengebühren damals eingeführt wurden“, sagt Professor Antonio Loprieno von der Universität Basel. Er leitet das unabhängige Gremium, das die Entwicklung der Studiengebühren in Baden-Württemberg beobachtet und bewertet. Loprieno zufolge gab es damals drei gute Gründe: Erstens ging es den Hochschulen wirtschaftlich schlecht, die Studiengebühren sollten ihre finanzielle Lage verbessern. Zweitens waren und sind Studiengebühren bis heute in vielen Ländern außer Deutschland Pflicht – somit ist die Bundesrepublik gewissermaßen eine Ausnahme. Und drittens wollte man damals auch deutlich machen: Baden-Württembergs Hochschulen sind wirklich gut, deshalb sollten Studierende hier Gebühren zahlen, wie an renommierten Hochschulen in anderen Ländern eben auch.

Besser wieder abschaffen?

Obwohl Loprieno die Entscheidung für die Gebühren verstehen kann, kommt sein Expertenrat nun zu dem Schluss: Das zuständige Wissenschaftsministerium sollte prüfen, ob sie die Studiengebühren nicht besser wieder abschaffen. Gründe sind laut Loprieno unter anderem der akademische Fachkräftemangel und der demographische Wandel. Qualifizierte junge Akademiker werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt aktuell dringend gebraucht. Das Problem wird dadurch noch verstärkt, dass die Studierendenzahlen junger Deutscher dem Statistischen Bundesamt zufolge erstmals seit fünfzehn Jahren wieder zurückgegangen sind.

Darüber hinaus hat sich auch die Wettbewerbssituation zwischen den Hochschulen verändert, sagt Loprieno. Während Universitäten und Fachhochschulen vor einigen Jahren vorwiegend mit Bildungseinrichtungen anderer Länder wie England, Russland und Japan konkurrierten, habe sich der Wettbewerb nun mehr auf den deutschen Markt konzentriert. „Die Mobilität der Studierenden ist eingeschränkt“, erklärt der Professor. Das sei die Folge verschiedenster Entwicklungen: Großbritannien ist aus der EU ausgetreten, die Corona-Krise hat China fest im Griff, in der Ukraine herrscht Krieg.

Die Zeiten der Studiengebühren in Baden-Württemberg könnten also bald vorbei sein. Doch dann klafft im Wissenschaftsbudget des Landes eine Lücke von rund 30 Millionen Euro – die bislang durch die Studiengebühren reinkommen. Professor Thomas Puhl, Leiter der Universität Mannheim, kennt das Problem. Er spricht sich daher für allgemeine Studiengebühren aus, die nicht nur Ausländer zahlen sollen: „Ich bin der Meinung, dass der Staat nicht alle und nicht immer mehr Leistungen kostenlos anbieten muss“, sagt er. Man könne durchaus Beiträge von denjenigen verlangen, die aufgrund ihrer Hochschulausbildung später deutlich überdurchschnittliche Einkommen erzielen. Das zusätzliche Geld ermögliche eine bessere Betreuung aller Studierender. Finanzielle Hilfe könnte von den Landesförderbanken kommen, meint Puhl, so wie von 2007 bis 2012: Baden-Württemberg hatte damals, wie viele andere Bundesländer auch, allgemeine Studiengebühren erhoben. Die L-Bank unterstützte mit kostenfreien Krediten, die Studierende erst nach dem Berufseinstieg zurückzahlen mussten.

Bei den Deutschen kommen Studiengebühren allerdings nicht gut an – im internationalen Vergleich ist das tatsächlich eine Besonderheit. Das zeigt exem­plarisch eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov und des Datendienstleisters Statista aus dem Jahr 2021: In der europaweiten Befragung gaben 59 Prozent der Personen an, der Besuch einer Universität sollte für jeden kostenlos sein, auch wenn das bedeutet, dass die Bildungsqualität etwas schlechter sei. Deutschland liegt mit einer Zustimmung von 65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Wie es in Baden-Württemberg künftig weitergeht, ist noch ungewiss. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski sagte dazu, sie wolle erst einmal die Finanzierungsfrage klären. Die Gebühren werden voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr abgeschafft – die Hochschulen haben also noch Schonfrist.