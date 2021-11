Studentische Debattierklubs : Lasst uns streiten!

Drei Vorrednern hat Lara Tarbuk aufmerksam zugehört, dann schreitet sie selbst in der Aula der Universität Heidelberg zum Rednerpult. Die Studentin rückt Unterlagen, Handy und Brille zurecht, atmet tief durch – und hebt die Stimme: „Es gibt heute in unserer Gesellschaft erschreckend viele Menschen, die den Klimawandel leugnen“, beginnt sie ihre Rede. Die interessante Frage sei aber nicht, warum das so ist, sondern warum alle anderen an den Klimawandel glaubten – inklusive der Rednerin. „Ich selbst war nie am Nordpol“, sagt sie. „Ich habe nie irgendwelche Werte gemessen. Ich habe den Politikerinnen und Politikern vertraut, als sie mir erklärt haben, dass die Werte am Nordpol erschreckend sind.“ Ein Vertrauen in Autoritäten, das nicht durch Lügen, Vereinfachungen und Unsachlichkeit auf Spiel gesetzt werden dürfe, argumentiert die Studentin gegen die Streitfrage: „Sollten wir Populismus, anstatt mit Diskurs, mit den Methoden des Populismus bekämpfen?“

Das war vor gut zwei Jahren im Finale der Deutschsprachigen Debattiermeisterschaft. Der bisher letzten Veranstaltung dieser Art, die nicht ins Digitale verlegt werden musste. Es gab ein Publikum, das Beifall klatschte, eine sichtbare Jury und Händeschütteln mit dem Gegner. Tarbuk saß zusammen mit ihren beiden Mitstreiterinnen des Debattierklubs „Berlin Debating Union“ (DBU) auf der Oppositionsbank und musste, völlig unabhängig von eigenen Überzeugungen, Contra geben. Während das Regierungs-Team von der „Streitkultur Tübingen“ für Populismus als Mittel zum Zweck argumentierte. Eine Rollenverteilung, die erst eine Viertelstunde vorm Debattenstart bekannt gegeben wurde, ebenso wie die Streitfrage selbst.